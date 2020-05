GLASNOVIĆ: ‘Filokomunisti u Sarajevu plešu na iste note kao Srpska pravoslavna crkva koja je blagoslivljala raketiranje BiH’

Saborski zastupnik i general Željko Glasnović osvrnuo se na prosvjede u Sarajevu zbog održavanja mise zadušnice za bleiburgške žrtve te se dotaknuo i raspuštanja Sabora najavljenog za ponedjeljak.

Glasnović najvećim problemom Hrvatske smatra nasljednike bivšeg sustava koji su se iz partije preselili u sve pore društva. Ima ih, kaže, u kulturi, u Saboru, u znanstvenoj zajednici, u obje najveće stranke… Tu poveznicu vuče i s prosvjednicima u Sarajevu te napominje kako su kriptokomunisti iz bivše države i njihovi potomci infiltrirani u društvo kako bi provodili politiku kolektivnog brisanja pamćenja i iskrivljavanja povijesti.

“Problem je uvijek bio i ostao kadrovski. Sav kadar bivšeg sustava, od ekonomskog do ‘historijskog’. Nakon pada Berlinskog zida i provedenih lustracija, mi nismo ništa naučili. Kod nas se nikada nije promijenio mentalni sklop jer su kadrovi ostali isti i promijenili kapute. Bivši članovi partije samo glume da to nisu”, rekao je Glasnović.

NA LISTI ZA DIJASPORU?

Glasnović smatra da “filokomunisti i petokolonaši” ponavljaju postavljene mitove te napominje da prosvjednici u Sarajevu danas plešu na iste ritmove kao i Srpska pravoslavna crkva koja je devedesetih blagoslivljala raketiranje Sarajeva i BiH.

“Danas filokomunisti sviraju iste note kao SPC. Izbrisana je kolektivna memorija i provodi se memoricid. Danas je laž istina, a istina laž”, rekao je Glasnović.

Što se tiče izbora, Glasnović kaže da još nije odlučio s kime ide u izbornu utakmicu te hoće li se suprotstaviti HDZ-u na listi za dijasporu.

“Pogledajte kakvi ljudi danas sjede u Saboru. Ima tamo jedan Kovač iz SDP-a. Dok je general Praljak učinio herojsko dijelo jer nije želio prihvatiti tezu da je ratni zločinac, iako se taj čin protivi našoj vjeri, on se s time naslađivao. Kad sam ga mu rekao da je on član partije i podsjetio ga gdje leže zakopane kosti nevinih ljudi koje je ubijala partija, on mi je rekao da on ne kopa po smeću… Eto takvi ljudi sjede danas u Saboru. Dva krila partije i protiv njih se želim opet boriti. Još nisam donio odluku s kime idem na izbore, zovu me mnogi. Do srijede ću odlučiti”, rekao je Željko Glasnović.