Glasnogovornik SNSD-a: ‘Istina je da se Dodik sastao sa Schmidtom, bio je i Trump’

Zastupnik PDP-a Igor Crnadak iz Republike Srpske kazao je da su se visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt i predsjednik RS Milorad Dodik sastali u Bakincima kod Laktaša.

O navodnom sastanku objavio je ironični status na mreži “X”.

‘Da ne bude da nešto krijemo’

“Da ne bude da nešto krijemo, istina je da se Dodik sastao sa Schmidtom u Bakincima. Sastanak je protekao u divnoj atmosferi i uvažavanju.

Prisustvovali su, naravno, i Donald Trump. I Donald Duck. Dogovoreno je da baš Donald Duck bude visoki predstavnik, jer je za tu imaginarnu funkciju teško pronaći primjerenijeg imaginarnog lika.

Kakva patka. Gospodo, 1000 puta ponovljena laž ne može postati istina i već je postalo prilično zamorno svakodnevno demantirati vaše baljezgarije i fantazmagorije”, naveo je Kovačević.

‘Teorije zavjere prisutne na svakom koraku’

Schmidt je također komentirao ove navode. Za Novu BH je rekao:

“Preporučio bih svom prijatelju Borenoviću da me nazove prije nego da izjavu. On je u prednosti ako me nazove. Dobit će istinu, a ne spekulacije. U ovoj regiji gdje su teorije zavjere prisutne na svakom koraku, svaki političar bi trebao biti oprezan da se ne povede za glupostima.”