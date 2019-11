Glasnogovornica Ureda predsjednice šokirala izjavom: ‘U dnevnom boravku imali smo sliku druga Tita!’

Autor: Dnevno

U današnjoj emisiji Pressing N1 televizije, gostovala je glasnogovornica Ureda predsjednice, Mirjana Hrga.

Njezino gostovanje ostat će upamćeno po jednoj izjavi, koja je pomalo i šokirala voditelja. Naime, čija su obitelj, pa i ona sama od početka podržavali HDZ, izjavila je kako je u njihovom dnevnom boravku nekada visila slika Josipa Broza Tita.

Na pitanje voditelja kako je to moguće, Hrga je kazala kako to nije nikakav medijski senzacionalizam, već je to u ono vrijeme bilo normalno, opravdavši sliku u dnevnom boravku činjenicom da je njezin otac bio obrtnik te su u njihovu kuću ulazili ljudi raznog profila, te se, praktički, nije znalo tko dolazi.