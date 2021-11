GLAS HRVATA IZ BIH KOJI SE RIJETKO ČUJE! Upozorio narod: ‘To je sve igrokaz! ‘Čovićev HDZ se stavio u službu Dodikove politike’

Autor: N.K

Ponekad bi se moglo učiniti da Hrvati u BiH nemaju niti jednog predstavnika osim Dragana Čovića i HDZ-a, međutim, u BiH postoji nekoliko hrvatskih stranaka. Jedna od njih je Hrvatska Republikanska stranka čiji je predsjednik Slaven Raguž gostovao na N1.ba televiziji gdje je govorio o tome što učiniti da BiH krene naprijed.

Raguž je tom prilikom kazao da nikada više nije bilo Hrvata u institucijama Bosne i Hercegovine, a da nikada nije bio lošiji položaj hrvatskog naroda u državi. Lidera SDA Bakira Izetbegovića uporedio je sa bivšim predsjednikom Srbije i SR Jugoslavije Slobodanom Miloševićem.

Njegov je stav da od akcije međunarodne zajednice neće biti ništa ukoliko razgovori uđu u sljedeću godinu. Napominje kako takvo stanje odgovara političkim liderima u BiH.

Igrokaz za narod

“Radi se o jednom čistom igrokazu, neće doći do kompromisa, neće doći do dogovora. Ukoliko razgovori uđu u sljedeću godinu međunarodni predstavnici se trebaju pitati da li trebaju nastaviti razgovor sa ovim političkim akterima. Stranci bi njima tada radili izbornu kampanju. Za sadašnje političke lidere trenutna situacija je “win-win”. Njima nije u interesu da dođe do dogovora”, smatra Raguž.

Čović uporno ponavlja kako je Izborni zakon ključan. I Raguž se slaže da on mora biti u fokusu.

“Istina je da izmjene Izbornog zakona moraju biti u fokusu i jeste u fokusu. Ja sam inzistirao da i izmjene Ustava BiH budu u fokusu i administrativno-teritorijalno preuređenje Bosne i Hercegovine. Definitivno bez jačeg pritiska međunarodne zajednice pokazuje se da ne može doći do dogovora. Mostar je primjer kako tek kada se aktivno uključi međunarodna zajednica može doći do dogovora. MZ mora unijeti prijetnje sankcijama i kaznama ako do dogovora ne dođe. Iako se borim protiv sankcija jer je hrvatski narod najviše osjetio te intervencije, ali mogu sada istaknuti da bez prijetnji neće doći do dogovora. Sadašnji politički akteri izuzev ovih tema nemaju ništa ponuditi građanima. Evo, što bi Čović ponudio bez priče o Komšiću ili da se govori o legitimnom predstavljanju? I zato kažem da nema većeg borca za unitarnu Bosnu i Hercegovinu od Čovića, kao što nema većeg borca za hrvatsko pitanje od Izetbegovića”, rezolutan je Raguž.

Ipak, slaže se da Komšić nije legitiman predstavnik Hrvata.









“Legitiman je onaj koga izaberu Hrvati, Komšić definitivno nije legitiman predstavnik. Ja ga zovem prvim bošnjačkim predstavnikom jer je imao više glasova od Džaferovića. Čović govori o realnim stvarima, a problem je praksa. HDZ, odnosno Hrvati, nikada nisu više obnašali funkcija u tijelima države, a da nije bio lošiji položaj hrvatskog naroda. Hrvati u institucijama se grčevito bore za ovakvu BiH u kojoj je hrvatski narod manjina. Za takvo nešto ima mnoštvo dokaza.

Tko radi najveću štetu Hrvatima?

Na pitanje tko Hrvatima radi veću štetu, oni koji ih predstavljaju ili “političko Sarajevo”, Raguž odgovara:

“Podjednako rade štetu. Bakir Izetbegović provodi politiku Slobodana Miloševića. Izetbegović spominje teroriziranje manjine nad većinom, spominje pojam jedan čovjek – jedan glas, brisanje etničkih predznaka. Ako usporedite njegov govor sa Miloševićem iz ‘80. i ‘90. vidite da ima dosta dodirnih tačaka. Jedina razlika je što su tad manjinski narodi imali predstavnike koji su bili spremni na žrtvu za razliku od današnjih. Jednaku štetu Hrvatima rade i ‘političko Sarajevo’ i Hrvati u institucijama”, zaključuje.

Stavili se u službu Dodikove politike

HDZ je podržao da se Inzkov zakon o zabrani negiranja genocida stavi van snage. Raguž smatra da se HDZ tako stavio u službu Dodikove politike.









Kada je riječ o potencijalnom uređenju BiH, Raguž kaže kako su oni već predlagali određen ideje.

“Postoji više modela koji su prihvatljivi i koji zadovoljavaju presude Europskog suda za ljudska prava, ali i presude Ustavnog suda BiH. Da li je to indirektan izbor za Predsjedništvo ili dvije izborne jedinice u Federaciji…? Postoji model minimalne etničke zastupljenosti koji smo mi prezentirali, imali smo i podršku SAD-a, ali nismo dobili podršku političkih aktera u BiH. Ne postoji temeljni model, to jest iskrena volja da se problem riješi.