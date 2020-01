Gjenero: Osim SDP-a, drugog bloka ljevica zapravo nema, potencijal ima stvaranje liberalno-demokratskog bloka

Autor: Dnevno

Nakon pobjede Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima, hrvatska ljevica dobila je novi vjetar u leđa. Iako se u javnosti počelo špekulirati o potencijalno dva bloka lijevog centra, politički analitičar Davor Gjenero za portal Otvoreno.hr tvrdi kako od lijevog političkog bloka nema ništa.

“Osim SDP-a, drugog bloka ljevica zapravo nema, ono što postoji jest utjecajna mreža regionalnih liberalno-demokratskih inicijativa, dakle u Istri i Kvarneru snažna koalicija između IDS-a i PGS-a koja ima potencijal do četiri parlamentarna mandata. Postoji skupina oko Reformista u Varaždinu i skupina oko međimurskog župana Matije Posavca, oni imaju relevantan izborni potencijal od barem dva do tri mandata. Postoji potencijal i u drugoj izbornoj jedinici oko bjelovarskog gradonačelnika Daria Hrebaka, između ostaloga također postoji mogućnost formiranja sličnog bloka u Dubrovniku.” kaže Gjenero

‘SDP se sad može riješiti HSS-a i Kreše Beljaka’

Dodao je kako je SDP jedini relevantan činbenik na ljevici, te sada ima priliku testirati svoju stvarnu snagu i samostalno izaći na izbore, ali se i riješiti HSS-a.

“Prerano je govoriti o dva bloka lijevog centra. No izgleda kako je unutar SDP-a prevladala odluka o samostalnom izlasku na parlamentarne izbore, što je dobra odluka, jer ovo je trenutak kada SDP može procijeniti svoju snagu i nakon toga će moći slobodno formirati svoju buduću strategiju, a u isto vrijeme biti neovisan od malih partnerskih stranaka koje su jako malo doprinjele izbornom rezultatu. Također ovo je i dobar prilika za SDP da se riješi Kreše Beljaka i HSS- a, pogotovo nakon ove krize koja se događa Beljaku”, izjavio je Gjenero.

Veliki potencijal ima stvaranje liberalno-demokratskog bloka

Veći potencijal, ima stvaranje svojevrsnog liberalno-demokratskog bloka sastavljenih od lokalnih stranaka koja mogu ostvariti određeni broj mandata u Saboru, a Gjenero tu ne vidi nikakav lijevi blok.

“Širom zemlje može se stvoriti blok liberalno-demokratskih stranaka koje imaju potencijal osvojiti do deset mandata u Saboru, a ove druge priče o nekakvim lijevim blokovima poput, Demokrata oko Miranda Mrsića, ili oko Dalije Orešković to je sve promašeno i te stranke nisu sposobne platiti cijenu političke arene. Koalicije treba stvarati pragmatično i to s onima koji imaju parlamentarni potencijal, jer glasači neće bacati svoj glas na političke opcije koje nemaju šanse ući u političku arenu.” zaključuje Gjenero.