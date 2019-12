Generali prozvali državna tijela zbog koncerta Lepe Brene: ‘Tko je kriv za ovu sramotu usred glavnog grada?’

Autor: Dnevno

Četvorica hrvatskih generala u mirovini, general bojnik Ivan Tolj, general bojnik Ivan Kapular, general bojnik Marinko Krešić te general pukovnik Mile Ćuk, danas su poslali priopćenje medijima, nakon što je u Zagrebu održan koncert srpske pjevačice Lepe Brene.

Njezin su koncert nazvali “nacionalnom sramotom” u glavnom gradu, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

“U Zagrebu se 14. i 15. prosinca 2019. dogodilo javno sramoćenje hrvatskog naroda i Republike Hrvatske. Fahreta Jahić Živojinović, poznatija kao Lepa Brena održala je u zagrebačkoj Areni koncert u kojem je bacila u trans obožavatelje njenog lika i ”dela”. Je li to ista ona Lepa Brena, koja se naslikavala u Brčkom za vrijeme velikosrpske agresije u maskirnoj odori neprijateljskih formacija koje su jurišale na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, razarale gradove i sela, ubijale nevine ljude. Sudeći po ikonografiji u dvorani, zasigurno jest! Naime za vrijeme koncerta vijorile su jugoslavenske zastave sa zvijezdom petokrakom. Pod tim zastavama počinjeni su nebrojeni zločini nad hrvatskim narodom od Drugog svjetskog rata i poraća do Domovinskog rata, do Vukovara, Ovčare i ostalih stratišta diljem Domovine.

Je li slučajno da se ovo vrijeđanje i sramoćenje odvija u Adventu, zagrebačkome Adventu, kojim se volimo hvaliti pred cijelim svijetom, desetak dana prije Božića, tjedan dana prije izbora za predsjednika RH. Tko je odgovoran za ovu blamažu usred hrvatskoga glavnoga grada? Tko se to igra s našim nacionalnim dostojanstvom? Tko izlaže ruglu našu teško stečenu Državu? Je li moguće da je društveno prihvatljivo i da nije kažnjivo mahati zločinačkim zastavama usred glavnoga grada suverene i međunarodno priznate države?

Potaknuti ovim incidentom zahtijevamo da državna tijela zauzmu mjerila po kojima će se za svaku javnu osobu, pa bila to narodnjačka srpska pjevačica ili pak najviši srbijanski dužnosnici, utvrditi jesu li sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku i u kojem obliku, jesu li bili dionici ratnoga zločina poput Vojislava Šešelja i njegovih pomagača. Smatramo da takve osobe ne mogu javno istupati na teritoriju Republike Hrvatske i biti primane od strane hrvatskih državnih i lokalnih dužnosnika. Dopuštanje njihovih posjeta i javnih nastupa narušava suverenitet i ugled naše države i vrijeđa osjećaje svih hrvatskih branitelja, kao i ostalih građana koji bi, ustreba li, ponovno stali u obranu svoje Domovine!”, stoji u priopćenju.