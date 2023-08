Generala i saborskog zastupnika naživcirala braniteljica: ‘Jesu li po njoj padale granate?’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Hrvatski branitelj i saborski zastupnik Željko Sačić komentirao je izjavu braniteljice Ene Šimek, koja smatra da HOS-ovcima nije mjesto u Kninu jer uvijek naprave incident.

Posebno ga je naživciralo isticanje tko se kojim redoslijedom popeo na kninsku tvrđavu, a u slučaju Ene Šimek, govori se da je ona bila prva braniteljica koja se nakon Oluje popela na Kninsku tvrđavu.

“Evo, muka mi je kad čujem da netko danas slavodobitno i javno ističe svoj “grandiozan oslobađajući” doprinos, primjerice “prva sam žena koja se popela na – tvrđavu”, pa “bio sam treći, ili peti, koji sam se popeo na kninsku tvrđavu”… ili bio sam među prvih 12 koji sam se popeo na tvrđavu”..???? I, tko je to tada vjerodostojno evidentirao…Neki posebni evidentičar ?

Pa ljudi, novinari, kolege, suborci, pa što je to tada (05.08. i kasnije) bilo na toj kninskoj tvrđavi tako opasno, da bi se toliko taj pothvat trebao medijski i osobno “napuhavati”, isticati, napumpavato, nabrijavat… Jesu li gore tada bila četnička mitraljeska gnijezda, prepuni bunkeri s brutalnim četnicima?? Jesu li još po njoj padale tenkovske granate, VBR-a, minobacača, jesu li stepenice bile minirane?? Dajte molim vas, recite nam to… Svima nama koji smo se taj dan , 05.08.1995., ali i kasnije, još krvavo tukli, ginuli i napredovali po pustopoljinama Like, Pounja, Korduna, Banovine ??”, pita se Sačić.

Prva braniteljica na tvrđavi: HOS-u nije mjesto u Kninu

Podsjetimo, Ena Šimek-Šuplika, prva žena koja se popela na Kninsku tvrđavu nakon oslobođenja Knina, komentirala je incident s HOS-om.

“Na kraju ovog svečanog dana, ne mogu otšutjeti navodni incident vezan za HOS. S dužnim poštovanjem prema svakom onom tko se pridružio obrani RH ’91. pa sve do 95. no…HOS-u, ako se mene pita, i nije mjesto u Kninu jer apsolutno uvijek napravi cirkus. Svjedočim tome osobno već godinama.









Osobe koje poštuju Knin i trud oko organizacije proslave obljetnice “Oluje”, a prije svega oni koji vole Hrvatsku i stalo im je do njene dobrobiti, ne ponašaju se ko ta ekipa koja traži posebnu pažnju za sebe i to baš na dan najveće pobjede hrvatske vojske. Sorry, ekipo!Sami ste si krivi!Naime, ko gubi zbog vlastite bedastoće i kratkovidnosti ima pravo ljutiti se…na sebe”, napisala je na Facebooku.