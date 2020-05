GENERAL ‘UDARIO’ PO MOSTU: ‘Da sam imao 3 ministarstva kao vi, odavno bi napunili jedan zatvorski hotel s lopovima’

Autor: Dnevno

Nakon pucanja pregovora između MOST-a i Domovinskog pokreta Miroslava Škore, sve je oštrija retorika između dva bivša partnera.

Član Suverenista koji se tek naknadno priključio Domovinskom pokretu za parlamentarne izbore, general Željko Sačić, u ponedjeljak je preko Facebook profila uputio oštre kritike prema dojučerašnjem partneru s kojim su zajedno nastupali na predsjedničkim izborima.

“A jeste likovi..za pobjec glavom bez obzira od vas..Da sam imao kao vi,devet mjeseci tri kljucna ministra u Vladi RH,( mup.pravosude.upravu) odavno bi napunili jedan novoizgradeni osrednji,ali dobro popunjen zatvorski “hotel” za debele hrvatske lopove…A vi..nista..jer niste znali..niste smjeli..nisu vam dali..Eto, bili ste ..nesposobni, neorganizirani, nemotivirani i strasljivi”, poručio je MOST-u Željko Sačić.

Sačić je također napomenuo kako su u MOST-u znali sve o Škorinom pokretu i dok su ga podržavali u predsjedničkoj kampanji, a sad im je to zasmetalo.

“Sve znali..u svemu sudjelovali..sve podrzavali, do zadnjeg slova, do zadnje brojke..i sad se sjetili “nekakvih repova” ??? I do jucer ozbiljno,navodno prijateljski , pregovarali sa Skorom..??”, napisao je Sačić da Facebook profilu.