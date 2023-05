GENERAL ‘PRODANOVIĆ’ NADOMJESTIO PUPOVCA! Ispod radara prošla ‘izdaja’ u Saboru, Miloradovu ručicu zamijenio ‘žetončić’ Prkačin

Dosadan dan u Saboru naprasno je uzbudila činjenica koja je svima prošla ispod radara.

Kao što je najavio prije nekoliko dana, šef SDSS-a i član parlamentarne većine Milorad Pupovac nije se pojavio na glasovanju.

Iako nije bilo neke posebne potrebe za većinu točaka o kojima se glasovalo, iznenadio je i zastupnik Ante Prkačin koji je uskočio pri glasovanju i nadoknadio izgubljenu Pupovčevu ručicu.





Svatko ima svoju cijenu?

Valja podsjetiti, Prkačin je u travnju otišao iz Domovinskog pokreta, a Pupovac je zbog neslaganja sa Željkom Sačićem u srijedu dramatično rekao da više nikad neće u sabornicu.

“Optuživati srpsku manjinu da radi protiv hrvatske države i to tolerirati ovdje, pred vama gospodine potpredsjedniče Reiner, pred vama kolege zastupnici iz kluba manjina, a da nitko nema potrebu reći da je to opasna rabota, to je sramota. Ne znam kad ću doći više u ovu dvoranu”, rekao je Pupovac i napustio sabornicu tijekom rasprave o Izvješću o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku novca iz državnog proračuna za potrebe nacionalnih manjina, za 2021.

Pupovac je reagirao na govor zastupnika Željka Sačića iz Hrvatskih suverenista koji je tjednik Novosti, čiji je nakladnik Srpsko narodno vijeće, optužio za “širenje protuhrvatske propagande”.

Podršku parlamentarne većine nije u petak u Saboru dobila oporbena Interpelacija o radu Vlade vezano za nedovoljnu zaštitu građana od neopravdanog povećanja cijena prije i nakon uvođenja eura, kao ni prijedlozi Mire Bulja (Most), Anke Mrak Taritaš (GLAS) i Kluba Socijaldemokrati.

Oporba lajala na mjesec

Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista, koji su inicirali interpelaciju, ustvrdio je da Vlada nije napravila gotovo ništa kako bi zaštitila građane od neopravdanog rasta cijena.

Tvrdi mjesečna inflacija i dalje raste te da posebno zabrinjava rast prehrambenih proizvoda koji je zadnjih mjeseci dosegao 30 posto. „Što je Vlada učinila po tom pitanja, gdje su te puste prijetnje vladajućih da će ukinuti subvencije za one koji su lovili u mutnome, gdje su crne liste", upitao je.









Božo Petrov (Most) kazao je da su Vlada i HNB zakazali u monitoringu cijena i da su troškovi građana eksplodirali, narasli za minimalni 400 eura po obitelji. „A Vlada to rješava obećanjima o rastu plaća iduće godine, a to povećanje je u iznosu od 60 eura u prosjeku a dugoročno će mirovine biti manje a troškovi za građane će narasti”, rekao je.

Smanjite porez na dohodak, indeksirajte mirovine prema stopi inflacije, odredite jedinstveni veći dječji doplatak, stimulirajte gospodarstvo, pozvao je Petrov.

Sabor nije podržao ni prijedlog Mira Bulja (Most) zakona o Zabrani glifosata, no prihvaćeni su zaključci Odbora za poljoprivredu kojima se poziva Ministarstvo poljoprivrede da u cilju smanjenja korištenja glifosata pokrene dijalog s Europskom komisijom kako bi se kreirale mjere i poljoprivrednim proizvođačima koji napuste glifosate kompenzirao porast troškova, te potaknula ulaganja u alternativna sredstva za zaštitu bilja.









Nije prošao ni prijedlog Zakona o logopedskoj djelatnosti Kluba Socijaldemokrata kao ni prijedlog Anke Mrak Taritaš (GLAS) da se donese Rezolucija o klimatskoj i okolišnoj krizi.

Europski parlament, kako je pojasnila Mrak Taritaš, u studenom 2019. usvojio je Rezoluciju kojom je proglasio klimatsku i okolišnu krizu te pozvao Europsku komisiju, države članice i sve globalne aktere da hitno poduzmu konkretne mjere, odnosno države članice da donesu svoje rezolucije.