General detektirao tko stoji iza Prigožinove smrti: ‘Čak i ako Putin to nije osobno naredio…’

Vladimir Putin najvjerojatnije stoji iza smrti Jevgenija Prigožina, tvrdi bivši šef britanske vojske.

“Vjerujem da je vrlo vjerojatno da, čak i ako to nije naredio Putin osobno, to je napravio netko tko zna što bi Putin želio”, rekao je za Sky News bivši šef Glavnog stožera general Lord Dannatt.

Rekao je i da bi Putin, ako je zaista bio uključen, bio nekako prisiljen na taj potez kako bi osnažio svoj oslabljeni položaj na čelu Rusije.

“Putin je oslabljen od trenutka kada je Prigožin krenuo u svoj neuspješni pohod na Moskvu prije dva mjeseca”, dodao je.

A jedan ugledni novinar ističe da bi Vladimir Putin bio bi u istoj kategoriji kao zloglasni krijumčar droge Pablo Escobar, ako bi se ispostavilo da je uključen u navodno Prigožinovo ubojstvo.

Naime, John Simpson, urednik na BBC-ju, poručio je preko Twittera kako je bilo neizbježno da će se Putin obračunati s Priugožinom.

Of course it was inevitable that Putin would get even with Prigozhin. But this way? So blatantly? Russia has been a gangster state ever since Putin took over — but this puts it in the Pablo Escobar/Lucky Luciano category.









