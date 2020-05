GENERAL BRANI MILANOVIĆA: Maknite ustaški pozdrav! Zbog dva redikula Milanović nije imao izbora! Zloupotrebljava se poginule HOS-ovce

Autor: Dnevno

Umirovljeni general Luka Džanko imao je veliku želju otići na 25. obljetnicu vojno-redarstvene akcije “Bljesak” prošloga petka, ali mu se ona nije ispunila, piše Slobodna Dalmacija Stigao je tek do Zagreba, točnije Pantovčaka i prijama što ga je za vojne zapovjednike dva dana prije upriličio predsjednik države Zoran Milanović.

Inače u svibnju 1995. godine bio je jedan od najviših časnika na tom području, zapovjednik Zbornog područja Bjelovar, i s “istočnog pravca”, prvi ušao u Okučane te podnio prijavak premijeru Nikici Valentiću, a predsjedniku Franji Tuđmanu poslao poruku da je autocesta konačno prohodna.

“Žalosnije je još što su me pozvali u Zagreb i osigurali mi još vozilo, i to ministri Krstičević i Medved. Ali, ja nisam htio ići na trošak poreznih obveznika, već mi je moja Udruga veterana Domovinskog rata i antifašista VeDRA osigurala prijevoz i tako sam došao gore. Nudili su mi se i Joško Berket, Juroslav Buljubašić i drugi gopsodarstvenici, ali nisam htio. General Miljavac je u svom govoru najviše mene spominjao, jer sam bio u ulozi zapovjednika Zbornog područja Bjelovar. Nakon toga prišao mi je i predsjednik, pitao odakle sam, jer je po prezimenu milsio da sam od Sinja, ali sam mu rekao da sam iz iz Šibenika i živim u Splitu. Nakon Miljavca govorio je kolega Mareković, a očekivao sam da će se potom ići u Okučane. Međutim, mene se svjesno isključilo iz Okučana”, tvrdi Džanko.

Na pitanje tko je to učinio, odgovorio je:

“Ja to nemam pojma. Vidite da je valjda Medved bio u toj organizaciji glavni. Nisam znao što da radim, toliko sam put prevalio ali nisam imao druge i vratio sam se u Split. Bio sam kod predsjednika s namjerom da idem u Okučane. Bilogorsko-bjelovarska županija i gradovi Bjelovar i Daruvar imali su godinu i pol dana pripreme za operaciju, dali su toliko puno, predsjednik Sabora Gordan Jandroković je od tamo, ali eto nisu našli za shodno da ih se pozove. Ljudi nisu ogorčeni, već kažu da su jadni da ih nitko nije njih pozvao na pologanje vijenaca u Okučane”.

Sam Džanko nije bio od završetka rata do danas niti na jednoj obljetnici “Bljeska”. Ne bi nio ovoga puta da se, kaže, neke okolnosti nisu pojavile.

“Ja se 25 godina nigdje nisam pojavljivao. Sada, kada sam vidio što se sve dešava oko ovog ustaškog pozdrava, rekao sam idem barem reći da sam tu zbog svojih suboraca, da popričam s njima. Naša udruga ima za cilj pomirenja, a ne razdvajanje. Prelomio sam kada sam vidio kako se razvija situacija u državi.

Predsjednik je u Okučanima doveden u takvu situaciju od loših režisera koju su napravila ova dva redikula. Napravili su takvu glupost da je to nevjerojatno. Milanović nije imao drugog izbora nego otići. To je sve izrežirano prije, ti ljudi u majicama sami nisu došli. Pa, zar mislite da bi oni imali takve hrabrosti doći u trenirkama i na kraju se skinuti da budu ispred predsjednika?! Zamislite što to znači? Vidjeli ste da su Krstičević i Medvjed stajali i šutjeli. A šta će? Oni se moraju boriti za glasove, izbori su. Premijer Plenković misli isto ono što i predsjednik, ali je njima stalo do izbora. To im je najvažnije. Očito je da povlađuju desnici. Nije to veliki broj ljudi, ali oni da ih preotimaju od Škore”, drži Džanko.

Za njega nema dileme, “crnim majicama s natpisom “Za dom spremni” nema mjesta u javnom prostoru.

“Ustav sve lijepo kaže. Njega se samo treba držati. Najžalosnije je što se zloupotrebljava ljude iz HOS-a koji su poginuli. Ja sam bio zapovjednik kada je predsjednik Tuđman izdao zapovijed da se sve to stavi u HV, jer nema stranačke, HSP-ove vojske, podsjetit će.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kaže kako nitko nije namjerno izostavljen s proslave velike akcije u istočnoj Slavoniji.

“Ne, ne. Nikoga se nije ni pozivalo u Okučane. Došle su samo neke udruge, jer je i preporuka epidemiologa bila da zbog pandemije koronavirusa okupljanje bude sa što manje ljudi. Zato smo i molili sve zainteresirane da ostanu doma. Kao i svake godine, prvi vijenac položio je jedan od ratnih zapovjednika, konkretno Marijan Mareković, neovisno što je iz Ureda predsjednika. Lani je to bio general Kruljac. U Marekovićevoj pratnji je bila supruga pokojnog Rudija Perešina i dvoje djece poginulih”, pojasnio je Medved.

Isto tako je demantirao da su on i kolega Krstičević bili ti koji su rate zapovjednike pozivali na Pantovčak.

“Pozive je slao Ured predsjednika, što je i logično, jer su oni bii organizatori. Mi s tim nismo imali veze”, poručio je Medved.