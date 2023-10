Gej aktivist pisao da korona ubija više ljudi nego metak: Bolesno je što mu se dogodilo

U utorak je u Philadelphiji ubijen novinar Josh Kruger (39).

Bio je poznat kao gej aktivist te odvjetnik koji je zastupao LGBTQ+ udruge, godinama je radio za lokalne vlasti kao kreator sadržaja, direktor komunikacija i glasnogovornik da bi se 2021. godine vratio novinarstvu.

Ubijen je u svojem domu oko jedan sat iza ponoći, a prostrijeljen je sedam puta u tijelo. Policija nije pronašla nikakve tragove niti oružje. Susjedi su čuli Josha kako traži pomoć i pozvali su policiju. No, policija je stigla i pronašla teško ranjenog novinara. Preminuo je u lokalnoj bolnici u koju je doveden u teškom stanju.





O kome se radi?

Krugera su osim novinarom i stručnjakom za komunikacije te navodno odvjetnika po struci, oslovljavali kao aktivista.

Nagrađivan je kao slobodan novinar, a radio je za dnevnik Philadelphia Inquirer, the Philadelphia Citizen and LGBTQ Nation na raznim temama, od LGBTQ zajednice do gradske i državne politike.

Tamošnji mediji pišu da je poznat po tome da je radio na temama beskućništva, HIV-a, sive ekonomije, trauma i siromaštva.

Imao je iskustva sa svime jer je i sam bio beskućnik.

“Svi ti tabui, on je tako mislio, samo su dio ljudskih stanja, kao što su nekima večere, sport i rate za automobil i želio je da da glas ljudima za razne nevolje koje prešućuju u agoniji”, naveo je njegov bivši urednik u tjedniku Philadelphia Weekly Stephen Segal.

Urednik je opisao kako je bilo raditi s Krugerom:

“Josh je već bio nadareni pisac kada sam ga upoznao. Pomaganje njemu da razvije novinarski talent i da radimo na pričama koje su zaista važne ljudima je jedno od najvažnijih poglavlja u mom životu kao urednika. Užasno sam tužan zbog njegove smrti. Zahvalan sam što mi je bio prijatelj”, naveo je Segal.









Kruger je bio biciklist i vjernik.

Gradonačelnik Philadelphije Jim Kenney naveo je da je tužan i šokiran zbog ubojstva Krugera.

Brinuo o svima

“Kruger je mnogo brinuo o našem gradu i stanovnicima, što se vidjelo i kad je bio na javnoj funkciji i po njegovim izvještajima. Njegova inteligencija, kreativnost, strast i duh su blistali u svemu što je radio, i ta svjetlost se prerano ugasila”, naveo je gradonačelnik.

Bez obzira na to da li je Kruger ubijen zbog svog posla, Katherine Jacobsen, koordinatorica Udruge za zaštitu novinara za SAD, navodi da njegova smrt i dalje ima ozbiljan odjek u medijskoj zajednici u i van Philadelphije.

“Svaki put kada je ugrožen novinar, na bilo koji način, čak i da nije u znak odmazde za izještavanje, to proizvodi osjećaj straha”, navela je Jacobsen.

Inače, Kruger je kao aktivist bio jak na društvenim mrežama, a na Twitteru je objavio kako se ne slaže s onima koji tvrde kako je veća vjerojatnost da će se umrijeti od propucavanja, nego od virusa covid 19.

“Neki idiot je upravo rekao da je vjerojatnije da ćete biti upucani i ubijeni nego umrijeti od covida kako bi dokazao svoj stav. Ekipa, četiri puta više stanovnika Philadephije je umrlo od korone nego propucavanja ove godine. Razumijem da je mateatika teška, ali malo bolje razmišljajte”, rekao je.

Dva dana prije ubojstva objavio je:

“Dilbert je kao Nostradamus. Pogledajte predviđanje iz 2020. Wow”, napisao je i sherao objavu Scotta Adamsa iz 2020. u kojoj je napisao da “Ako Biden bude izabran za predsjednika, postoji dobra šansa da ćete umrijeti do kraja godine“…

Na društvenim mrežama prijatelji i kolege ostavljaju izraze sućuti.