‘GDJE SU SRPSKE ŽRTVE?’ Zbog Jasenovca drama na društvenim mrežama, objava talijanskog veleposlanstva izazvala buru. Stigla reakcija iz Srbije

Na Twitter stranici talijanskog veleposlanstva u Hrvatskoj, “Italy in Croatia”, podijeljena je objava koja je izazvala buru na društvenim mrežama.

Naime, ambasada Italije objavila je fotografiju svog veleposlanika u Hrvatskoj koji je položio cvijeće na spomenik jasenovačkim žrtvama.

Salvu komentara izazvao je opis priložen uz fotografiju, a u kojem se navodi da je veleposlanik Italije u Zagrebu polaganjem vijenca izrazio solidarnost s hrvatskim narodom.

“Veleposlanik Sacco odaje počast žrtvama koncentracijskog logora Jasenovac, u ime mira i zaštite slobode i ljudskih prava. Solidarnost s hrvatskim narodom”, napisano je u tvitu.

Ova objava talijanske ambasade u Zagrebu izazvala je buru u komentarima ispod fotografije veleposlanika koji u Jasenovcu polaže cvijeće.

“Bruka” “sramota”, “gdje su srpske žrtve”, “imate li srama” su samo neki od komentara.

Veleposlanstvo Italije je kasnije, očito ponukano komentarima, objavilo još jedan tvit u kojima objašnjavaju što znači ‘solidarnost s hrvatskim narodom’.

“Veleposlanstvo obilježava sjećanje na žrtve koncentracijskog logora Jasenovac, većinom Srbe, Židove i Rome, pridružuje se osudi ustaškog režima i izražava solidarnost s hrvatskim narodom koji je odabrao načela zakonitosti, slobode i ljudskih prava utjelovljena u EU”, napisali su naknadno.

