Gdje su Putin i Prigožin? Pojavilo se nešto znakovito: Čini se da Putin podržava vojni vrh

Mnogo je neodgovorenih pitanja o dogovoru koji je vođa Wagnera Jevgenij Prigožin sklopio kako bi okončao pobunu i o tome što će se sljedeće dogoditi.

Jedna od stvari koje ne znamo je gdje je Prigožin trenutno.

Zadnji put je viđen u automobilu kako napušta Rostov na Donu kasno u subotu – grad u južnoj Rusiji za koji je tvrdio da ga kontrolira jedan dan.

Nasmiješio se dok se rukovao s nekim razdraganim lokalnim stanovnicima. Njegovo sljedeće odredište sada bi trebala biti Bjelorusija, nakon navodnog dogovora u kojem je posredovao lider te zemlje Aleksandar Lukašenko, ključni saveznik predsjednika Vladimira Putina.

Ali Prigožin je od tada bio škrt na riječima o svom neposrednom planu putovanja. Zona zabrane leta trenutno je na snazi u jugozapadnoj Rusiji, što znači da su najbliže operativne zračne luke Rostovu u Volgogradu i Sočiju – ali svaka je udaljena oko 400 km.

Prigožin bi teoretski mogao putovati automobilom ili vlakom – ali do Bjelorusije je dug put, jer mora zaobići Ukrajinu.

Ali što je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom? U subotu ujutro, čelnik Kremlja osudio je Wagnerovu pobunu u televizijskom govoru, ali nije jasno je li to bio prijenos uživo ili je unaprijed snimljen.

Kasnije tijekom dana, medijska izvješća su rekla da je predsjednički zrakoplov koji Putin inače koristi napustio glavni grad Moskvu, u smjeru sjeverozapada. Zatim je nestao s radara u regiji oko Tvera.

Čini se da podaci praćenja na web stranici flighradar24 potvrđuju ovu informaciju – ali ne znamo je li Putin bio u tom zrakoplovu.

Ovo se dogodilo usred medijskih nagađanja da je predsjednik išao u jedan od svojih podzemnih bunkera u tom području, dok su Wagnerovi plaćenici marširali na Moskvu.

Ali predsjednički glasnogovornik Dmitrij Peskov odbacio je ova izvješća, rekavši da Putin radi u svojoj rezidenciji u Kremlju. Kasno u subotu – nakon što je navodno postignut dogovor o prekidu pobune – Peskov je rekao da se u bliskoj budućnosti ne planira novo predsjedničko obraćanje.

Ruska državna TV izvijestila je da je Vladimir Putin dao izjavu u kojoj se čini da daje potporu vrhu vojske koju je Jevgenij Prigožin želio svrgnuti.

Putin je rekao da je u stalnom kontaktu s dužnosnicima ministarstva obrane i da je uvjeren u realizaciju svih planova vezanih uz “specijalnu vojnu operaciju”.

Ruski predsjednik je rekao da svoju dan započinje i završava s operacijom kao svojim prioritetom, piše Sky News.

