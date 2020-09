GDJE SU I ŠTO RADE HDZ-OVI DISIDENTI? Kovaču se smiješi diplomacija, Tolušić radi vino, a Vasu se može vidjeti u rodnom Klobuku

Ni traga ni glasa, kao da je u zemlju propao! Tako u HDZ-u odgovaraju na pitanje o tome gdje je nestao njihov kolega Milijan Brkić. Vaso je uistinu do prije svega nekoliko mjeseci slovio za jednoga od najutjecajnijih političara u državi. Pod njegovom palicom krojila se politika vladajuće stranke. Moćni operativac i čarobnjak za kampanje godinama je Andreju Plenkoviću puhao za vratom izlazeći iz svake nove afere, ali i iz svakog novog konflikta sve snažniji. U jednom trenutku uistinu se činilo da ne postoji nešto što bi moglo zaustaviti nagli uzlet Milijana Brkića, a onda su uslijedili unutarstranački izbori.

Na njima je Brkić na glas rekao sve ono što je godinama držao u sebi. Žestoko je kritizirao premijera Plenkovića i njegovu politiku tvrdeći da ovaj stranku vodi u propast. Moglo bi se reći da je Brkić u tim svojim kritikama bio najglasniji član čuvene Opcije za promjenu koju je kao protukandidat Plenkoviću predvodio Miro Kovač, koji je također nakon parlamentarnih izbora nestao sa scene. Plenković je Kovaču na parlamentarnim izborima naoko dao priliku pa ga je kao kandidata gurnuo u šestu izbornu jedinicu, i to na posljednju poziciju. U startu se znalo da Kovač tu nema nikakve šanse i da je njegova parlamentarna karijera okončana. Da mu je uistinu u političkom smislu namjeravao dati šansu, tada bi Plenković kolegu Kovača stavio u devetu izbornu jedinicu, gdje je ranijih godina preferencijalno ulazio u Sabor.

Ništa od sabornice

Od preferencijalnog Kovačeva ulaska u Sabor danas više nema ništa, ali HDZ-ovci nisu digli ruke od jednoga od svojih najobrazovanijih članova. Da mu bez obzira na sve ipak treba dati još jednu priliku, Plenkoviću je sugerirao njegov novi savjetnik Mate Granić koji je s Kovačem u dobrim odnosima, i baš se zato u HDZ-u posljednjih tjedana intenzivno šuška o njegovom mogućem povratku u diplomatske vode. Kovaču se naime smiješi neka od veleposlaničkih fotelja premda Plenković još nije odlučio gdje će ga točno poslati. U vezi takvih odluka ipak mora sjesti za zajednički stol sa Zoranom Milanovićem koji također nema ništa protiv Kovača, iako ideološki nemaju dodirnih točaka.

Kovač se, prema tvrdnjama onih koji ga dobro znaju, i sam zasitio politike, te je odlučio na parlamentarnim izborima podržati Plenkovića i njegovu politiku, čime je neizravno označio kraj svoje političke karijere u operativnom smislu. Najveća Kovačeva životna želja i ambicija bila je preuzimanje Ministarstva vanjskih poslova. San je to koji je živio svega nekoliko mjeseci, ali se u konačnici ne može reći da ga nije ostvario. Sada kada je osvijestio što politika doista znači, odlučio je zatvoriti tu knjigu. Kovač navodno više ne komunicira sa svojim nekadašnjim kolegama s kojima je surađivao na unutarstranačkim izborima, a oni koji su s njime u kontaktu, ističu kako je uvidio da je nasjeo na priču onih koji su ga gurali u sraz s Plenkovićem.

Odmor od politike

U diplomaciji se Kovač kani odmoriti i od politike i od politikanstva, a oni koji ga poznaju, tvrde da to i jest ono što ovaj bivši ministar najbolje radi. On intelektualno uistinu jest dorastao Plenkoviću. U HDZ-u i danas prepričavaju njihovo sučeljavanje pred kamerama te tvrde da mu je Kovač zaista vrhunski parirao, ali je promašio trenutak, ali i tim. Zna to i Plenković koji će Kovača nagraditi veleposlaničkom foteljom te ga time trajno eliminirati kao konkurenta. Kao konkurenta zato nije eliminirao Davora Ivu Stiera. Među konzervativnim HDZ-ovcima on slovi za najveće razočaranje. Od njega se puno očekivalo, a on se prema tezama nekih stranačkih kolega profilirao u „Plenkovićevu krticu”. Što je Stier bio i koja je bila njegova uloga u Opciji za promjenu, pitanje je na koje odgovor zna samo on, no neosporno je da je baš Stier jedini član unutarstranačke, Plenkovićeve oporbe koji sjedi u sabornici kao zastupnik HDZ-a. Dok Stier grije saborske klupe, Brkić više za politiku ne želi ni čuti.

Povremeno popije kavu sa svojim bivšim kolegama, izgladio je odnose čak i s Tomislavom Karamarkom, navodno razmišlja i o privatnom biznisu te udruženju s bratom Jozom, no ni nije donio konačnu odluku. Vaso se od svega odlučio odmoriti, a vrijeme najradije provodi sa svojom djecom i suborcima. Povremeno odleti na more, a privlače ga i odlasci u njegov rodni Klobuk, u susjednoj Bosni i Hercegovini. Nije nemoguće da se u konačnici Brkić povuče i u mirovinu iz koje je uostalom i ušao u politiku. U svojem rodnom kraju biznis je daleko od očiju javnosti pokrenuo nekadašnji ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. On je u virovitičkom kraju pokrenuo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Terra Slavonia u sklopu kojega na noge postavlja vlastitu vinariju za koju bi pomoć mogao dobiti i od svojih nekadašnjih kolega iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, na čiji se natječaj javio prije nekoliko tjedana.

Obiteljski posao

Tolušić se u vinogradarski posao upustio koncem ožujka ove godine kada je postao vlasnik Rezovačkih vinograda od skoro 18 tisuća četvornih metara, a koji su prije toga pripadali njegovom kumu Mariju Abramoviću. Zanimljivo, dotični je prije nekoliko godina kupio Tolušićev stan na zagrebačkom Laništu. O Tolušićevu pothvatu u njegovom se rodnom kraju šuška više od godinu dana, a da se u njemu doista probudila strast za zemljom, lozom i vinom, potvrdio je i sam nakon što je na društvenim mrežama obznanio da napušta politiku, ali da bez obzira na sve ostaje članom HDZ-a. Zemljište na kojem Tolušić gradi vlastitu vinariju opasano je voćnjakom i vinogradom, nalazi se tamo i jedna kuća te zgrada i dvorište. Upućeni svjedoče da se Tolušić posve fokusirao na novi posao te da se odmorio od politike i medija, a povremeno se čuje tek s Brkićem.

I dok ostali Plenkovićevi rivali uglavnom nastoje biti što dalje od medija, ali i politike, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava još se ne predaje. On se pravodobno priklonio Domovinskom pokretu Miroslava Škore te na taj način osigurao zastupnički mandat. S kritikama na račun Plenkovića i HDZ-a ne prestaje, a osim toga, nema namjeru odustati niti od gradonačelničke fotelje pa se već sada počeo pripremati za lokalne izbore koji bi se trebali održati u svibnju sljedeće godine. Premda Penava snuje velike snove, izgleda da ni u njegovom Vukovaru baš i ne ide sve po planu. Naime, Penava i njegov zamjenik Marijan Pavliček nedavno su se žestoko obrušili na Ministarstvo kulture jer im onemogućava najveću investiciju u privatnom sektoru nakon Domovinskog rata u Vukovaru, što prema njegovim riječima stopira razvoj grada. Investicija o kojoj vukovarska dvojka progovara zapravo je izgradnja 36 katova nebodera, u kojem bi se na šest katova trebao smjestiti Hotel Hilton.

Projekt težak 185 milijuna kuna Penavi bi nedvojbeno osigurao barem još jedan mandat na čelu grada, no ruševna zgrada starog hotela, koji je za deset milijuna kuna kupio Grad Vukovar te ga zatim prodao švicarskom investitoru Immo Invest Partneru čiji su vlasnici Džek i Frenki Đorđević, ne miče se s mrtve točke. I to ako je vjerovati Pavličeku zbog Ministarstva kulture koje ne daje suglasnost za gradnju visokog nebodera jer dio Vukovara od Luke do Vodotornja tretiraju poput stare gradske jezgre. „Nećemo odustati od ovog projekta’”, poručio je prije nekoliko tjedana Pavliček najavljujući velebni objekt kojim će Vukovar postati središte kongresnog turizma u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Ne daju mu neboder

No, k’o za vraga, odluku o ovom projektu u konačnici donosi nova – stara ministrica Nina Obuljen Koržinek. Obuljen je Penavina donedavna unutarstranačka kolegica pod čijom je ingerencijom Konzervatorski odjel koji odbija dati suglasnost na izmjenu prostorno planske dokumentacije. Zbog toga Grad Vukovar ne može investitorima omogućiti gradnju objekta, pa je sada cijela priča na čekanju iako je investitorima uplaćeno više od milijun kuna jamčevine.

Penava se i u sabornici namjerava zajedno s Pavličekom grčevito boriti za ovaj zanimljiv projekt. No, Plenković bez obzira na to nema zašto strahovati, jer osim što je pobijedio na parlamentarnim izborima, Penavin odlazak u vukovarski je HDZ unio mir i sklad, i suprotno očekivanjima porastao je broj članova. Ponovno se održavaju unutarstranački sastanci na lokalnoj razini na kojima nazoči sve veći broj ljudstva, a uskoro bi se trebala izabrati i novo vodstvo. Drugim riječima, Plenković je u cijelosti preuzeo kontrolu i nad strankom i nad državom, a one koji su mu se suprotstavili, više nitko niti ne spominje, a čini se da i njima taj status u ovom trenu odgovara.