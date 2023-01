‘GDJE STE MAJSTORI, EKONOMSKA UDBO?’ Teške riječi u Saboru, spominjalo se i plaćanje prostitutki: Gdje je inspekcija kada tisuće eura ode na ‘Šime voli disko’?

U petak je nastavljena sjednica Sabora, zastupnici raspravljaju o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Predlagatelj je Vlada RH, a u ime predlagatelja prijedlog izmjena Zakona predstavio je Državni tajnik Stipe Župan.

“Provodi se usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Proširuju se obveznici davanja izjava o fiskalnoj odgovornosti na trgovačka društva u većinskom vlasništvu države ili jedinica područne i regionalne samouprave. S ciljem jačanje uloge Povjerenstva za fiskalnu politiku proširuju se njegove zadaće, uključuju razmatranje i usporedbu makroekonomskih i proračunskih projekcija s ostvarenim vrijednostima za četiri uzastopne godine. Primjenom odredbi ovih prijedloga izmjena Zakona osigurat će se preduvjeti za osiguranje dugoročnosti državnih financija”, rekao je.

Na to se javila zastupnica Karolina Vidović Krišto.

“Fiskalna odgovornost postoji za sirotinju u Hrvatskoj, ona je rigorozna prema poduzetnicima, kada su u pitanju moćnici one ne postoje”, rekla je.

Troskot: Gdje je ekonomska Udba kada se proračunski novac koristi za prostitutke?

Zatim se za raspravu javio Mostov Zvonimir Troskot i bio je prilično žestok, riječi nije birao.

“Danas je naziv ove rasprave Zakon o fiskalnoj odgovornosti, moramo postaviti neka pitanja o financijskog odgovornosti jer vidimo da je angažiran inspektorat koji nije ništa drugo nego ekonomska UDBA koja odlazi na teren i prijetećim stavom guši naše obrtnike i poduzetnike. Gdje je bila fiskalna odgovornost kada se nisu povlačila sredstva iz EU za obnovu Banovine? Uveden je porez na ekstraprofit na sve djelatnosti hrvatskog gospodarstva da se sakrije ta fiskalna nesposobnost i sve svalilo na hrvatsko gospodarstvo, poduzetnike i obrtnike,koji su kičma gospodarstva. Kod hrvatskih poduzeća vodopropusno nestaje novac.

Gdje je fiskalna odgovornost u Općini Seget, gdje proračun nije godinama prijavljen na vrijeme, nema obrazloženje na polugodišnjim i godišnjim proračunima, projekti se knjiže kao kapitalne aktivnosti!









To se štiti 30 godina jer je to neki lokalni šerif vladajuće strukture, ako padne on mora ih tisuće pasti. Gdje je ekonomska Udba kada ih treba rješavati? Gdje ste majstori, junaci, gdje je ekonomska Udba kada treba ići u izvidnicu lokalnih šerifa koji proračunski novac koriste za prostitutke, kada tisuće eura ide na ‘Šime voli disko’ ili ‘Mišo voli disko’, kada se po Austrijama mijenjaju žarulje i tim jadnim djevojkama plaća iz proračunskog novca?

Gdje ste ekonomska Udba koja slušaj voljenog vođu? Nije smiješno, gdje je kada treba otići u lokalnu samoupravu da se provjeri da je ruska jahta nestala? Nije to kaić. Ali ćete na terenu oderati poduzetnike i obrtnike, kada je ministar financija inflaciju sveo na ‘anegdotalnu inflaciju’, ušao je u ludi svijet Andreja Plenkovića koji se svodi na dramaturgiju Ibsena. Cijene rastu, trepnuli niste, gdje ste bili na početku godine? Pasalo vam je kada se proračun punio, uzimati od visokih cijena. Uveli ste komunističko socijalne mjere korigiranja cijena, to nitko ne radi. Ako ne možeš kupiti ulje, kupit ćeš svinjsku mast pa poslati poruku trgovcima. Gdje ste u trenutku kada trebamo dignuti prag ulaska u sustav PDV-a kao u Francuskoj? Kako tu ne kopirate ekonomske modele zapadne Europe? Ako nećete već kopirati Francusku, zašto ne Sloveniju, Italiju, Irsku? Ovo je fiskalno okupirana komunistička zemlja, ako ste bili hrabri skupljati novce kroz inflaciju, smanjite opću stopu PDV-a. Budite hrabri”, pozvao je Troskot.

Bernardić: Nemamo fiskalnu, a ni političku odgovornost

Davor Bernardić (Socijaldemokrati) je također tražio stanku.









“Inspirirao me Troskot, očito je i svima je jasno da u Hrvatskoj nema nikakve fiskalne odgovornosti, a ni političke jer je samo iz prošle vlade 14 ministara moralo otići zbog sumnje na korupciju. Direktori državnih poduzeća imenovani su od strane Vlade, a ne polažu račune nikom živom. Novac se iznosi na razne načine iz državnih poduzeća. I tako, nestane ruska jahta, nema nikakve odgovornosti. Sramota”, rekao je Bernardić.

Mostov Nikola Grmoja također je tražio stanku poručivši da imamo problem s ‘mindsetom’, odnosno da stalno ispunjavamo neke zadatke zbog ulaženja u međunarodne asocijacije, a borba protiv korupcije izgubila je zamah.

HDZ: Zakon je dobar

Zakon je branila HDZ-ova Grozdana Perić.

“Zakon je dobro definirao kako se obrazac ispunjava, ograničava se visina rashoda, manjka, jača se odgovornost i zakonitost i namjensko korištenje proračunskih sredstava iz države i jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Donijeli smo i da sve to donose i čelnici trgovačkih društava”, rekla je i nabrojala sva postignuća Vlade Andreja Plenkovića, od smanjenja javnog duga to mjera koje su pomagale radnicima u vrijeme covid ograničenja.