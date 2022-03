GDJE SE SAKRIO MILORAD PUPOVAC? Gori mu pod petama, Plenković već ima zamjenu za dugogodišnjeg partnera: ‘Kad odu Milorad i Bobo…’

Autor: Dnevno, EP

Potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a Boris Milošević obuhvaćen je istragom u aferi ‘po babi i stričevima’, a u kojoj je priveden i sada već bivši ministar graditeljstva Darko Horvat.

On i dalje ima potporu kolega manjinskih saborskih zastupnika, kao i svojeg šefa Milorada Pupovca koji je prema informacijama iz medija i sustava bio sudionik sastanaka na kojima se dogovaralo pogodovanje poduzetnicima, među kojima se nalaze i SDSS-ovi donatori.

Pupovac je nakon izbijanja afere i javno obznanjenog USKOK-ovog češljanja osumnjičenih pa i mladog SDSS-ovog lava Miloševića zauzeo čvrst i jasan stav da će braniti kolegu pred medijima i oporbom.

U tišini doma

Nakon toga, prekaljeni Pupovac se povukao iz očiju javnosti i sve se manje pojavljuje u medijskim nastupima. Upućeni svjedoče da u tišini smišlja izlaznu strategiju za konačno zbogom politici kojom iz pozadine vuče važne poteze.

“On sad nije baš dobro. Mora se čuvati nekog javnog istupa dok su istrage u tijeku. Mora pripaziti na svoj ugled koji je stekao teškom mukom kroz godine rada u politici, znanstvenoj zajednici, društvu. On stoji iza Miloševića, ne vjeruje da bi tako častan čovjek mogao okaljati svoje ime”, rekao nam je naš sugovornik iz redova nacionalnih manjina.

Otkriva nam dalje da oko Pupovca već govore da premijer Andrej Plenković ima zamjenu za njega, ali i Miloševića koji je pod sumnjama za koruptivne radnje također spakirao kofere za odlazak iz vlade.

Traži se netko

“Mi smo svi spremni na to da će jednom morati doći i do toga. Mi manjinci imamo kvalitetnog kadra, samo što nemamo isprofilirane ljude poput Pupovca i Miloševića. Prije svega, nama je u interesu boljitak srpske nacionalne manjine i pomoć ugroženim građanima. Nakon toga na red dolazi kadroviranje. Nadam se da ćemo do dana kad odu Milorad i Bobo, pronaći pravo lice za budućnost”, zaključio je naš sugovornik.

Kako saznajemo iz vladajuće parlamentarne većine, premijer razmišlja nekoliko koraka unaprijed pa već ima plan B za pojačavanje ili spašavanje parlamentarne većine kad dođe do razlaza sa SDSS-om. Upućeni svjedoče da mu ne nedostaje ruku i da je siguran da će u bazenu ‘desnijeg’ saborskog krila i centra pronaći nekoliko ruku za izglasavanje proračuna, bitnih zakona i povjerenja ministrima.