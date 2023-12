Gazda zauvijek prekrižio Dinamo: ‘Maksimirom drmaju dva starca i dvije tajnice

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Dok Dinamo na sportskom planu tone, na pravnom bi tek mogao slijediti potop. Dinamova tijela su nelegalna, nelegalno su izabrani oni koji sada vode klub, a uskoro bi sve to mogle potvrditi nadležne institucije. Oni koji su “poraženi” i za koje se tvrdilo da pripadaju struji Zdravka Mamića imaju krunske argumente da su sve odluke i imenovanja donesena na skupštini koja nije imala kvorum i da će to, prije ili poslije, morati pasti. I onda sve od početka, samo s tom razlikom što je Zdravko Mamić definitivno odustao od toga da preko svojih ljudi i dalje ima utjecaj na klub.

Pitanje je je li karlovački tajkun Nikola Hanžel ozbiljno zainteresiran da postane vlasnik kluba. Bivši izdašni donator Kolinde Grabar Kitarović ponekad se spominje kao potencijalni vlasnik kojem je navodno prokrčen put do Dinama, ali mnogi sumnjaju da će se na to odlučiti. Hanžel, koji je bio vozač kamiona, vlasnik je Karlovačke tiskare koja radi sav materijal za Tevu i Plivu, sigurno zna računati, a sada klub nije zlatna koka. Budućnost je neizvjesna, može biti bolje, ali i gore, a to ne odgovara ni jednom poslovnom čovjeku koji ne želi izgubiti puno novca.





Dva starca

Nekoliko vjerodostojnih izvora, bliskih Mamiću, uvjerava nas da je “gazda” zauvijek prekrižio Dinamo. Fokusiran je na svoje nove poslove, svoj novi život u BiH, ali i posljedice koje za njega mogu biti nakon suđenja u Hrvatskoj. Nema više iluzija da može vladati “na daljinski”, ali ni želje jer je klub u kratko vrijeme otkako je izgubio svaki utjecaj, pao na niske grane. Navodno ni financijska situacija nije blistava, iako nema naznaka da je ugroženo redovno poslovanje.

Poraženi iz sukoba tvrde da sadašnji pobjednici šire glasine kako imaju bezrezervnu podršku Grada, a i politike. Je li to zaista tako, ostaje da se vidi. Ima sve više naznaka da baš i nije tako, pogotovo što postoje čvrsti argumenti o nelegalnosti posljednje skupštine. Tako se Zagrebom čuje priča da Dinamom drmaju dva starca i dvije tajnice, Mirko Barišić i Franjo Gregurić te Barišićeva supruga Božica, koja je prije bila tajnica svom mužu, i Vlatka Peras, bivša tajnica Zdravka Mamića.

Sve je počelo nesretnom skupštinom, predzadnjom, kada su delegati ulazili u Westin i za stolom ih je dočekalo radno predsjedništvo. Imali su svoja imena napisana na pločicama ispred sebe. Smiješno, jer radno predsjedništvo Skupštine mora izabrati Skupština.

“To se činilo kao neki oktroirani ustav, a tako se, svojevoljnim tumačenjem zakona, i nastavilo. Mirko Barišić je tada sam sebe izabrao za predsjedavajućeg, a predsjednik ne predsjeda Skupštini, nego onaj koga Skupština izabere”, prisjeća se jedan član Skupštine koji je nakon toga napustio dvoranu. Kaže, pitao je Franju Gregurića i Mladena Vedriša “je li moguće da vi u tome sudjelujete”, a oni su gledali u pod.

Skupština tada nije održana, a na sljedećoj je trebao biti prisutan četrdeset i jedan delegat da bude legalna i da može donositi odluke. Ali, to se nije dogodilo, bilo ih je trideset i šest koji su donijeli sve odluke koje se primjenjuju i danas.

Odmahuje rukom

“To je krajnje nelegalno, ne znam zašto ni do danas nadležna tijela nisu reagirala, a na kraju će morati. Nije to više sukob ‘mamićevaca’ i ‘antimamićevca’, nego pitanje zakonitosti“, tvrdi naš sugovornik koji ukazuje na to da bi svagdje na svijetu farsa sa skupštinom bez kvoruma pala u vodu. “Zašto Grad nije reagirao, ne znam, ali sam siguran da će na kraju morati.”

Tako je ta skupština imenovala sedam povjerenika i izabrala Izvršni odbor koji sada upravlja Dinamom. Ekspresno je provedena čistka, a sve je više onih koji upozoravaju da sadašnja ekipa koja vodi klub jednostavno ne zna svoj posao.

Nikada dokraja nije razjašnjen ni famozni susret u Banjoj Luci, u medijima nazvan i “puč”, pokušaj dogovora Zdravka Mamića i Mirka Barišića koji je trebao primiriti sve frakcije. Naš sugovornik koji je bio angažiran oko toga sastanka kaže da je Mamić predložio Barišiću da bude počasni predsjednik kluba, a Damir Zorić predsjednik Upravnog odbora. Po tom prijedlogu u Upravu je trebao ući Srećko Ferenčak, koji je bio predsjednik skijaškog saveza i iza sebe imao neke afere, ali je sve palo u vodu jer je navodno nakon Barišićeva povratka u Zagreb njegova supruga bila kategorična: “Ne dolazi u obzir da ti budeš počasni predsjednik, moraš biti predsjednik.”









Tada je Zdravko Mamić definitivno odustao od Dinama. “Posvetio se novom životu, novoj ljubavi, novim poslovnim izazovima i tako je ostalo do danas. Odmahuje rukom kada se povede razgovor o Dinamu, a silno ga zabavljaju poneke poruke ‘vrati se, sve ti je oprošteno’.”

Njemu bliski ljudi ipak sumnjaju da će zauvijek ostati po strani, a ne isključuju još poneku eksplozivnu presicu na kojoj bi govorio i o sumnjama u mutne poslove sadašnje garniture. Spominje se neka posudba od 300.000 kuna Dinamova novca jednom čovjeku bliskom sadašnjoj garnituri, kupnja zemlje na Bukovcu. Neki kažu podrugljivo, “ako se nekad kralo jako, sada se krade po sitno”. Problem je samo što se slabo privređuje pa Dinamov stroj sve teže nalazi izlaz iz komplicirane financijske situacije.

Brojni interesi

Nema više ni ljubavi između sadašnjeg vodstva i BBB-a, mnogi se navijači osjećaju izdanima jer događaji nisu išli kako su očekivali. Neki zamjeraju Dinamu što se više, barem u javnosti, nije angažirao da se grupa nepoćudnih navijača koji su sudjelovali u neredima u Ateni vrati kućama. Možda i zato što je Vlatka Peras prošvercala jednog BBB-a s momčadi Dinama u zrakoplov iz Atene za Zagreb. Cijela afera uporno se stavlja pod tepih, a neugodni su za klub i povremeni incidenti na stadionima u kojima su navijači kluba u glavnoj ulozi. Klub više nema jak utjecaj na navijačke skupine koje su i same pomalo razjedinjene ili se barem među navijačima javljaju disonantni tonovi kako treba voditi klub i kako se vodstvo kluba treba ponašati među fanovima.









Što dalje? Nitko ne zna jer kod nas je zaista sve moguće, pa i da ilegalna skupština donosi zaključke. To sigurno ne koristi ni politici koja stalno ima šape blizu Dinama, jer ako se pravno sve razjasni, a očito će se morati, neće biti ugodno ako je bilo tko imao “kapu” na donošenje ilegalnih odluka.

“Vraga ovi koji su pobijedili imaju punu podršku politike, to je laž. Sigurno je samo da postoje brojni interesi oko budućih poslova u izgradnji stadiona i da svi žele imati dobru startnu poziciju. Vrtjet će se velik novac, to je jasno”, kaže naš sugovornik koji je i sam odustao od daljnjeg angažmana i tvrdi da nikako nije mamićevac.

“Sada kada je Zdravko izgubio svaki interes za klub, glupo je govoriti o mamićevcima. Ali nije glupo ukazivati na nezakonitost, koja je dovela do sadašnje situacije. A iz nje su potekli svi neuspjesi kluba, jer ga vode nekompetentni ljudi, koji jednostavno ne znaju kako se to radi.”

Ambiciju da preuzme klub demantirao je i Mladen Vedriš, ali mnogi uvjeravaju da želi biti blizu vodstva kluba. Franjo Gregurić i dalje daje punu podršku Mirku Barišiću, iako je apelirao na pomirbu dviju struja.

Lista otpisanih

“I dalje su najveći protivnici stare garniture oni koje je osobno Zdravko Mamić doveo u Dinamo. I sada su oni najglasniji u traženju i opravdavanju promjena koje su nastupile. I dalje oni pokušavaju prikazati da je sve bilo legalno, ali nije bilo.”

Damir Zorić još nije odustao od svega, ali i ne pokazuje neku žarku želju da sve vrati na početak. Oni koji su dobro upućeni u klub potvrđuju da gospođa Božica Barišić i dalje ima velik utjecaj na sve što se događa. Kažu, čak i na sportskom planu, pa pitaju tko, zapravo, vodi Dinamo – Mirko Barišić ili gospođa Božica. To je samo jedna od pikanterija koje se vežu uz klub, a koje mogu i ne moraju biti posve točne, ali je činjenica da dva stara čovjeka, davno zrela za potpunu mirovinu, Barišić i Gregurić, vuku poteze. Očito ne sasvim dobre jer klub klizi nizbrdo, nema velike rezultate, a blamira se i u Europskoj konferencijskoj ligi.

Dinamo više nije “onaj Dinamo”, to je sasvim jasno. Otjerana je i Amra Peternel, koja je slovila kao najsposobnija u klubu, morao je otići i Marijan Vlak, legenda kluba. Najuren je i Jozo Bandić, koji je pokrenuo školu mladih nogometaša. Istu sudbinu doživio je i direktor marketinga Tomislav Rukavina, koji je i član Skupštine kluba. Novo vodstvo išlo je po onom “sve počinje od nas”, a rezultati su zabrinjavajući. Dinamo je od jakog europskog kluba pretvoren u mali, provincijski klub koji ništa ne znači u Europi. A pitanje je i što će s njim biti na domaćem planu. Mutni Mamićevi poslovi zamijenjeni su nesposobnom Upravom, još ktomu izglasanom u problematičnim okolnostima.