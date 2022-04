GAZDA SE NE MIRI ŠTO JE OSTAO BEZ TVRTKE: Sud ponovno odbio Todorića, detaljno su obrazložili zašto nije u pravu

Bivši vlasnik Agrokora, Ivica Todorić, i dalje se ne može pomiriti da je ostao bez svoje tvrtke. Nakon što je USKOK odbacio nekoliko kaznenih prijava, Todorić je protiv više osoba iz tzv. grupe Borg tražio pokretanje istrage, ali sud mu je zahtjev odbio kao neosnovan. Na tu odluku se žalio, ali i ona mu je odbijena kao neosnovana.

Todorić je među ostalim sumnjičio Martinu Dalić i Andreja Plenkovića da su se udružili i zajednički djelovali kako bi bez ikakvog ekonomskog i pravnog uporišta izabrali tajnu i neformalnu skupinu osoba koja je bila zadužena za donošenje Lex Agrokora.

U obrazloženju je navedeno da je Todorić početkom 2017. dolazio u Vladu radi dogovora oko spasa Agrokora, te da je Lex Agrokor izglasan u Saboru u travnju te godine, da je na snagu stupio mjesec dana kasnije, a prošao je i kontrolu Ustavnog suda.

Obveznice počeli kupovati u siječnju

Obrazloženo je i da je Lex Agrokor primijenjen nevezano za djelovanje bilo kojih osoba koje Todorić navodi kao osumnjičenike. Prije no što je Lex Agrokor stupio na snagu, tvrtka je Trgovačkom sudu podnijela zahtjev za pokretanjem izvanredne uprave, što je bio preduvjet da se Lex Agrokor primjeni na tvrtku kojoj je u tom trenutku Todorić još uvijek bio predsjednik uprave.

Što se tiče Knighthead Fonda, u obrazloženju odluke navodi se da su oni obveznice Agrokora počeli kupovati u siječnju 2017. po cijeni od 85 do 90 centi i do ožujka su već bili najveći imatelji obveznica Agrokora, što su i ostali do primjene Lex Agrokora.

U travnju 2017. predstavnik Fonda se obratio Martini Dalić i to na njezinu službenu e-adresu, nudeći brzo financiranje Agrokora s 300 milijuna eura. U to vrijeme je Lex Agrokor već stupio na snagu te se tražio izvanredni povjerenik. Po stavu suda, to je dokaz da predstavnici Fonda nisu bili upoznati s namjerom Vlade da se spriječi stečaj Agrokora, piše Večernji list.