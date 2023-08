‘Garantiram da to neće biti naša djeca’ Milanović progovorio o budućnosti Hrvatske

Autor: Dnevno.hr

“Ovaj prostor, klima, tlo i mogućnosti infrastrukture izdržali bi deset milijuna ljudi, ali kojih ljudi? Po uzoru na zapadne države koje su potpuno otvorile svoje granice – pozivajući svih i kada ih ne mogu primiti – i time promijenili strukturu društva“, upitao je danas predsjednik Republike Zoran Milanović govoreći o problemu demografije u Hrvatskoj sudjelujući na obilježavanju Dana Općine Lokve u Gorskom Kotaru.

Istaknuo je kako je demografija “tema za duboko i brzo razmišljanje”.

“Ima nas manje od 4 milijuna. To su naši ljudi, uglavnom Hrvati i Srbi, ljudi slični, iste vjere, običaja, jezika. Hoćemo li ići prema tome da narastemo na 6 milijuna? Ali, garantiram da to neće biti naša djeca. To će biti neki ljudi koji će za nas biti stranci. Dragi ljudi, možda i bolji od nas, ali ih ne poznajemo. Ovo je naša zemlja za koju su ljudi itekako vezani, tradicionalni i konzervativni, ne u političkom smislu riječi, nego naprosto u tome da su navikli na jedan stil života i da će ga teško mijenjati. To je najveće bogatstvo koje imamo“, rekao je predsjednik Milanović.





‘To nije lako, ali nismo bez šanse’

Prisjećajući se vremena kada je kao dječak prvi put vidio Lokvarsko jezero, naglasio je kako želi da pogled na Lokve i to jezero ostane onakav kakav je bio prije 50 godina. “Hrvatska ima svoje kapacitete, može primiti više ljudi, ali može normalno živjeti i s ovim brojem ljudi. Kada prestanemo sami sebe prozivati i kukati kako nas je malo i kako nestajemo, u tom ćemo trenutku shvatiti da smo jaki koliko trebamo biti, tada ćemo se koncentrirati na sebe i gledati isključivo svoje interese, kao država, kao politička zajednica, a prema van pokušati ostati čovjek. To nije lako, ali nismo bez šanse“, zaključio je predsjednik Milanović.

Osim predsjednika Milanovića na svečanosti su govorili predsjednica Općinskog vijeća Lokve Sandra Okanović, načelnik Općine Lokve Toni Štimac, načelnik Općine Mrkopalj ispred koordinacije načelnika i gradonačelnika Gorskog kotara Josip Brozović, župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina te zastupnici u Hrvatskom saboru Peđa Grbin i Tomislav Klarić.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.