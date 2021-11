GALAMIO NA PROSVJEDU, A DANAS PRIJAVA! Franciškoviću došla policija: Ne mari za kaznu! ‘Ionako mi je blokiran račun!’

Autor: N.K

Bura izazvana subotnjim prosvjedom protiv covid potvrda još se nije stišala, a policija u međuvremenu marljivo radi kako bi utvrdila tko je odgovoran za prosvjed koji nije bio prijavljen.

Marko Francišković već je dobio prekršajnu prijavu, a istu bi mogao dobiti i Andrija Klarić, vlasnik teretane i poznati aktivist protiv mjera kojeg je javnost percipirala kao organizatora zagrebačkog prosvjeda.

Inače, ova dvojica nemaju ništa zajedničkog. Naime, Klarić se odmah nakon prosvjeda distancirao od Franciškovića nazivajući ga radikalom koji tamo uopće nije trebalo biti.

Policija dolazi Franciškoviću

Sve je danas komentirao i Francišković od kojeg su se distancirali brojni aktivisti.

“Bio sam u berbi maslina tu pored Zadra i zvala me majka. Kaže da je policija došla kod nje, da su me tražili. Ona je rekla da sam tu u Zadru na adresi i oni su krenuli, tako mi je rečeno, tu prema meni. Ja sam se vratio iz maslinika doma. Tu su me dočekali prijatelji. Sad ćemo vidjeti što će biti i ne znam zbog čega. Možda su došli pokazati lojalnost, možda su došli dati izvještaj o istrazi nad kriminalcem Božinovićem i ostalim lopovima i izdajnicima. Nadajmo se najboljem. Veselim se njihovom dolasku”, rekao je Francisković kojeg se sumnjiči da je organizirao prosvjed u Zagrebu iako su se pojavile tvrdnje da je on zapravo “oteo” prosvjed nakon što su se brojni aktivisti protiv mjera distancirali od njegove pojave.

Naposljetku je snimio i dolazak policajaca koji su mu uručili prijavu za remećenje javnog reda i mira. Na snimci tvrdi kako nije pozvao ljude da idu HRT već da je rekao kako on osobno ide tamo, a drugi kako hoće. Prijavu je nazvao zastrašivanjem.









Radikal koji je pokušao oteti prosvjed

U očima javnosti, organizator tog prosvjeda je bio Andrija Klarić, međutim, prema njegovim riječima, Francišković nije uopće trebao govoriti, međutim, on se popeo na autobus u pratnji svojih pristaša odjevenih u maskirnu odjeću.

S istom ekipom, Francišković je dio prosvjednika poveo pred zgradu HRT-a nakon što se prosvjed na Trgu priveo kraju.

Tamo su, pred ogradom HRT-a, Francišković i njegovi pristaše tražili smjenu ravnatelja HRT-a i govorili kako već imaju spremnog čovjeka koji će preuzeti. Tako se mogao dobiti dojam da ljudi iza njega žele svrgnuti vlast ili provesti državni udar.

Ivan Pokupec, vjeroučitelj i aktivist koji je zadnjih tjedana organizirao prosvjede pred domovima članova Stožera, u svom jučerašnjem opisu prosvjeda kratko se dotakao ove epizode.









“U jednom trenutku me zaustavlja novinar Priznajem.hr i u panici kaže: ‘Pokupec, zovi nekoga! Franciškovićevi pokušavaju započeti nerede!’ Odlazim tamo i vidim dvadesetak klinaca u pubertetu, od kojih neki u vojnim obilježjima, a neki vidno ‘veseli’, galame i inzistiraju da i Francišković govori.

Policija ih sa znatiželjom promatra, kao da jedva čekaju da krene naguravanje pa da sve ono što godinama treniraju – a nisu imali na kome isprobati – stave u praksu na ovoj žgoljavoj mlađariji.

Bogu hvala, situacija se stišava”, napisao je Pokupec.

Na kraju je Francišković održao govor unatoč svađi s organizatorima.

“Bilo je teško da dođem do ove pozicije. Ali uz božju pomoć, odluka je prevagnula da se uspijem obratiti vama”, rekao je Francišković na početku svog govora.

Inače, on je bio je u zatvoru, prešao na islam i želi vjersku državu, zalaže se za uvođenje šerijatskog prava u Hrvatskoj. Mnogi ga smatraju izrazitim radikalom.