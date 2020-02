GADNI PRIZORI IZ KAUFLANDA! Moglo bi vam pozliti: Pa što im se to događa?

Autor: Dnevno

Trgovački lanci nisu poznati po dobrim uvjetima rada, a često im se potkrade i loša roba ili usluga. Sve to prijavljuju građani putem raznih Facebook grupa, a posljednje takve objave osvanule su u facebook grupi “Kaufland Hrvatska”.

Radi se o tome da je kupac primijetio nove papirnate vrečice u Kauflandu kojima nastoje pokazati da brinu o okolišu. Ipak, ovaj kupac primijetio je i to da radnici rade u lošim klimatskim uvjetima u što smo se i sami uvjerili u nekoliko navrata. Osim toga, građani se žale i na to da su vrečice vrlo loše kvalitete. Naišli smo i na objavu u kojoj je priložena fotografija pljesnivih peciva koja stoje na polici. što je prizor od kojeg se mnogima okreće želudac kada pomisle na to koliko dugo možda namirnice stoje. Najpoznatiji slučaj su ucrvljene čokoladice iz Lidla.