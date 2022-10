‘GADE MI SE DOMAĆI REKTALNI SPELEOLOZI’ Beljak zgrožen: ‘Fućka se njima i za Ukrajinu, sve ovo izvode samo za sebe’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik HSS-a i saborski zastupnik Krešo Beljak na svom je Facebooku komentirao samit Krimske platforme, koji se u ponedjeljak i utorak održava u Zagrebu, na koji dolaze brojni visoki dužnosnici iz Europe i svijeta, poput predsjednice Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi.

“Gužve ćemo preživjeti, samo da ne doleti kakva bespilotna letjelica s par tona dinamita. Gade mi se svi ti domaći ulizivači, rektalni speleolozi, koji su za par debelo plaćenih fotelja spremni prodati sve moguće hrvatske interese. Da se barem 0,5% brinu za Hrvatsku koliko se brinu za Ukrajinu. Zapravo, fućka se njima i za Ukrajinu, sve ovo izvode samo za sebe”, napisao je Beljak. Da se barem 0,5% brinu za Hrvatsku koliko se brinu za Ukrajinu.

Njegov je komentar poprilično na tragu onoga što je danas rekao predsjednik RH Zoran Milanović koji, usput rečeno, nije i neće prisustvovati samitu, niti će se sastati s Pelosi.





Danas je tako bio u Makarskoj, gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada.

Tamo je rekao da su Amerikanci tražili sastanak, no on danas ne može i to je to.

“Ona nije izvršna vlast, za dva tjedna neće biti to što je sada. Nije moja razina”, rekao je Milanović.

Kritičan je bio i prema samoj Krimskoj platformi kazavši kako nije siguran “što je to.

“Vidim jako puno cinizma i nepoštenja prema sirotom ukrajinskom narodu i općenito prema tom ratu, tako da ne želim biti jedan od pozera koji će tome doprinositi”, zaključio je predsjednik.