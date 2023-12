Gabrijela se prisjetila najgorih sati potresa u Petrinji: ‘Satima sam bila zatrpana ispod ruševina’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

U petak, 29. prosinca, prošlo je tri godine od razornog potresa na Baniji u kojem je smrtno stradalo sedam ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Mještani ovog kraja i dalje žive s traumama tog strašnog prosinca.

“Kada dođe noć, one more koje sam imala i scene koje su se dogodile, sam preko noći ponovno proživljavala. Sad su mi ti snovi fokusirani na to što je bilo, ali nekako sad je on sa mnom! Sad štitim njega da on ne doživi to što sam ja doživjela”, rekla je Gabrijela Jukić iz Petrinje za Dnevnik.hr dodajući da se zbog sina bori da zaboravi kako je prije tri godine, četiri sata ostala zarobljena u zgradi ispod ruševina.

Dijelovi i dalje izgledaju sablasno

“Drago mi je što se obnavlja, ali mislim da za mene ta zgrada nikad neće biti obnovljena. Već sad me hvata jeza kad se sjetim da će jednog dana biti obnovljena i da ćemo se ponovno vraćati u nju. Ulazila sam unutra još kad nije krenula obnova i morala sam odmah izaći…”, kazala je Gabrijela.

Na pitanje hoće li se moći vratiti na radno mjesto odgovara:

“Mislim da hoću, ali sad trenutno ne”.

Tri godine nakon potresa dijelovi Petrinje i dalje izgledaju sablasno, ali ima i dobrih vijesti. U Banovini su izgrađene 203 kuće, a obitelj Ivana Davidovića se uskoro iz kontejnera seli u novi dom.

“Meni je normalno da prelazimo u svoju kuću, nije to sad nešto posebno. Bilo je i vrijeme da bude gotovo. Čim se unutra sredi namještaj, čim on dođe, odmah selim”, kaže Ivan dodajući da se nadaju useljenju za koji dan.









“Osjećaji su onako… uvijek je neka bojazan u nama, ali dobro, sad sam sigurnija ovdje. Ne bojim se više toliko. Slušaš na televiziji da se ponovio potres nakon toliko godina pa onda mislim da neće valjda”, kaže Petrinjka Maca Davidović.

Sele se iz kontejnera u novi dom

Mnogi stanovnici tog područja još osjećaju fizičke posljedice potresa. Jedna od njih je i Mira Zlonoga iz Majskih poljana kojoj se od potresa tresu ruke i povremeno pada u nesvijest.

“Pune tri godine su prošle, ne smijem se ni sjećati svega. Imala sam nepokretnu majku koja je bila na krevetu. Legla sam na nju pa sam dobila i ja, i od tada imam probleme sa glavom i sa svime. Ona je poslije potresa živila 18 dana, 17. siječnja je umrla”, ispričala je Mira koja se već tri godine nema gdje tuširati. Uskoro će preseliti u svoju kuću koju joj grade dečki iz Dinama.









“Oni su mi u srcu, svi Dinamovci, taj osjeća vam ne mogu opisati kako je kad se oni pojave tu na vratima. Neki me zovi mati, neki prijateljice, ali svi su to vršnjaci moga sina. To su za mene moja djeca”, dodaje Zlonoga.