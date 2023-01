‘GABIKA I RIMAC SU KALIBRIRANE ZA VELIKI DOMET!’ Milanović zna tko je ‘AP’, odlučio otkriti slona u sobi: ‘Ako nije Ante Pavelić, onda je…’

Autor: I.G

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović boravio je u ponedjeljak u Petrinji u vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” gdje je održao prigodni govor na svečanom ispraćaju 3. hrvatskog kontingenta u sklopu NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Litvi (eFP BG-LTU).

“Gore idu vježbati, Litva je članica NATO-a. Ne bi bilo fer tamo ne otići. To bi bila nesolidarnost”, rekao je Milanović.

“Ne možemo i nećemo biti dovedeni da potpuno ovisimo o tuđoj volji na koju nemamo nikakav utjecaj. Vidim da je šef NATO-a u Južnoj Koreji i Japanu. Čovjeka znam 20 godina, mene i moju zemlju tamo ne predstavlja. To nije prostor NATO-a, ali je u susjedstvu Kine. To nema veze s Hrvatskom. Rade se stvari na koje nemamo utjecaja niti nas itko pita, a mogu nas već sutra duboko obvezivati”, dodao je predsjednik.





Dodaje da je Ukrajina jedna priča, koju 24-satno treba nadzirati.

“Cure su uhvatili kao zadnje opančarke”

Spomenuo je da je on nabavio haubice, da je ubrzo nakon toga prestao biti premijer, te da u međuvremenu nije nabavljeno streljivo.

“Kupili smo BMW, vozimo ga u drugoj brzini, koljemo ga ko zadnji mesari. Tko je za to odgovoran? Ja nisam. Inače je stanje za zalihama bijedno. Idu gore s kvalitetnom opremom koju ne mogu koristiti na ozbiljan način jer imam streljivo samo do 16-17 kilometara. To je razina Drugog svjetskog rata. A za to netko odgovara, kao i za prazna skladišta”, rekao je Milanović.

“Koliko je vremena prošlo? Kninska madam le pompadur Rimac i Gabika su cure koje su kalibrirane za veliki domet, ali uhvatili su ih k’o zadnje opančarke. U slučaju Rimac, znamo da ona nije bilo tko. Veze s ovom malom koja je otišla do Ursule su nevjerojatne. Ljudi su krali k’o veliki. Sad iz njihov razgovor vidimo da spominju AP, ako nije Ante Pavelić onda je Anderj Plenković, Nije to oporba snimila. to je materijalni dokaz. Ne mogu zamisliti takav razgovor vođen između Slavka Linića i Branka Grčića. Potpuno nezamislivo. To je izvor moje dramaturgije. Što je više s tim postupkom? Što je s postupkom u slučaju Banožića? Ova je država namjerno oštećena”, rekao je i dodao.

“Netko ga je zašprehao i tu je kleknuo. No što radi DORH? Meni ne preostaje drugo nego da vršim ovu vrstu pritiska, jer postoji opasnost zaborava”, rekao je Milanović.

“Američki tenkovi neće u Ukrajinu”

“Što će se dogoditi? Koji je cilj ovog rata? Je li to pobjeda protiv nuklearne supersile? Može li se takvu državu pobijediti konvencionalnim sredstvima? Kako ju se može pobijediti? Je li to rješenje? Cijelo vrijeme tražim koliko toliko racionalan plan. Tko plaća cijenu? Europa ju plaća, a Amerika ju plaća najmanje.









Nisam ja rusima predao Agrokor kao Plenković. ja sam dijelio državljanstvo neprijatelju Putina Kasparovu. To je bilo 2014., a do danas gledamo kako netko provocira Rusiju s namjerom da izvije ovaj rat. Pazite, prošlo je godinu dana i tek sada razgovaramo o tenkovima.

Američki tenkovi tamo neće ići. Niti jedan Abrams se neće poslati u Ukrajinu. Nije to nikakvo super sofisticirano oružje. Pod pravim uvjetima gori. Vi me pitate koje je rješenje. Da Ukrajina ostane bez muškaraca?

Niste nakon godinu dana ništa napravili. Poljska zastupnica govori kako treba raskomadati Rusiju. Rusija neće napasti Poljsku jer je preslaba za to”, zaključio je predsjednik.









“Vas ili HDZ plaća ili imate osobni quest”

“Sad bi se ja trebao pravit i pretvarati da se ništa nije dogodilo? To se tako ne radi. To je nemoguće tako. Netko mora odgovarati za to. Netko mora odgovarati za izgubljene milijune kuna i radi namještanja natječaja sa softverom.

Tko je tražio da odstupi ravnatelj vojne agencije. Tražio sam da čovjek odstupi. Dođe Plenković i kaže ‘ne, ne’, dok ne nađemo novog čovjeka. Onda još pakiraju Kinderu u narednim tjednima. Koje hulje, kakva ljudska biomasa. To mu Banožić radi.

Ja dvije godine gledam i mogao sam svakom od ljudi do kojih je njemu stalo nacrtat metu na čelu. Nisam za to, ali osveta je jelo koje se servira hladno.

Vas ili HDZ plaća da ovo radite ili imate svoj osobni quest. Problem je što izmišljate. Slučajno citirate Jutarnji list? To se zove taktika. Što smo mi 2015. godine govorili? Što piše u tom pismu gospodine Hrstiću? Što smo mi tada napravili? Ništa, jer to je bilo 2015. Sada imamo druge prioritete. Tada smo planirali biti pozvani u Schengen. Zahvaljujući Plenkovićevoj sposobnosti sada je to ostvareno. Ali koliko je prošlo od tada? Koliko uvreda na račun hrvatskog naroda u BiH?”, rekao je i dodao

“Dogodilo se more svinjarija i gaženja temeljnih prava Hrvata. Vi me sada pitate što je bilo 2015. godine. Ne možete ostvariti svoja prava niti nakon 10 godina. I dalje nam se netko drzne uputiti pismo kao da smo s posebnim potrebama. Eto, to stoji u pismu Federice Mogherini, na koje se poziva i Borell. Tamo može stajati da je ovo Srpska Krajina, ali nije”.