Futurolog i evanđelist koji će spasiti svijet od dosade stižu na dane komunikacija!

Ususret osmom izdanju, organizatori festivala Dani komunikacija, koji je ove godine u novom crno-bijelom izdanju, predstavljaju nova dva velika imena čija predavanja nećete htjeti propustiti. Evanđelist industrije James Whittaker i poznati futurolog Ari Popper novi su ovogodišnji govornici, a njihova će vas predavanja uvjeriti kako se i najluđe ideje mogu pretvoriti u nevjerojatno dobre poslovne poteze te vas inspirirati da iskoristite potencijale budućnosti i promijenite svijet.

James Whittaker evanđelist je komunikacijske industrije kojeg opisuju kao pravo osvježenje u jednoličnom svijetu običnih osobnosti, a njegov genijalni um bio je dijelom najvećih svjetskih tvrtki kao što su Microsoft, Google, pa čak i FBI! Ovaj brutalno iskren govornik napisao je i knjigu o supermoćima struke, pružajući neprocjenjive uvide o tome kako karijerno putovanje učiniti izvanrednim i iz njega izvući maksimum. Kao pravi Superman, prije nastupa često odradi set sklekova, a na festivalskoj će pozornici sa sudionicima podijeliti svoje supermoći za genijalnu budućnost jer ga, kako kaže, sadašnjost nevjerojatno živcira.

Predavanje na ovogodišnjim Danima komunikacija održat će i poznati futurolog Ari Popper, čija inovacijska kuća SciFutures surađuje s tvrtkama s glasovitog popisa Fortune 500 te im svojim vizijama budućnosti osigurava eksponencijalan rast – jer tvrdi da živimo u dobu eksponencijalnih mogućnosti. Sve njegove ideje jasno poručuju: ako stvari promotrite iz drugog kuta, možda otkrijete sjajnu inovaciju. Snagu njihove imaginacije iskoristio je čak i NATO, a šarmantni Popper sada će i nas naučiti oblikovati ideje usmjerene prema naprijed kako bismo kreirali uspjeh – jer budućnost je korak koji tek trebamo izmisliti.

Svoj su dolazak u Rovinj već potvrdili i drugi veliki govornici – dizajner nagrađivan Emmyjem i Jedi Master ambicioznih dizajnera Chris Do, najutjecajniji svjetski marketingaš Keith Weed te poznati Ogilvyjev strateg i fascinantni TED govornik Rory Sutherland.

Rane prijave za sudjelovanje na Danima komunikacija otvorene su do 9. veljače, a sve informacije dostupne su na www.danikomunikacija.com.

O danima komunikacija

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih svjetskih evenata prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, provokativne produkcije te visokokvalitetne organizacije. Organizatori i ove godine jamče raznolik sadržaj te pozivaju sve oglašivače, agencije, stručnjake za odnose s javnošću, predstavnike medija, studente i ostale profesionalce iz komunikacijske industrije da budu dijelom promjene. Rane prijave za kotizacije otvorene su do 9. veljače 2020. Više informacija o festivalu pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje) te kao ekskluzivni predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku. Više o HURA-i na www.hura.hr.

IAB Hrvatska neprofitna je udruga posvećena interaktivnom marketingu, osnovana s ciljem da stimuliranjem i usmjeravanjem industrije potpomogne razvitak interaktivnih marketinških komunikacija u Hrvatskoj. IAB Hrvatska zamišljen je kao forum profesionalca interaktivnog marketinga s ciljem razvoja tržišta interaktivnog marketinga na način da kontinuirano dokazuje njegovu efikasnost, promovira ga i štiti, te to čini udruživanjem industrije, kreiranjem standarda, istraživanjima, savjetovanjem i edukacijom, kako industrije u cijelosti tako i njezinih članova. IAB Hrvatska osnivač je Europske udruge IAB Europe i dio globalne mreže IAB udruga.