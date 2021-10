‘FUŠERSKI POSAO’ NA BANIJI? Građani ukazuju na propuste u obnovi, Medved: Prijavite takve slučajeve!

Dogradonačelnica Gline, Branka Bakšić Mitić, komentirala je kako prolazi proces obnove.

Kaže, stanjem u Glini nije zadovoljna jer se ruše objekti koji imaju zelenu naljepnicu, a ne kuće s crvenom, koje su zapravo opasnost.

“I na kraju, imamo privatne donatore koji hoće izgraditi kuću”, pojasnila je u Dnevniku N1.

Otkrila je i kako je onima koji žive u kontejnerima, a dolazi sve hladnije vrijeme.

“Još imamo jako puno kontejnera koji su uredski, prazni su, bez sanitarnog čvora. Sanitarni čvor je toi-toi. Zima ide, ti kontejneri nisu dobro izolirani. Imam par slučajeva gdje radi i grijalica i klima, a u kontejneru je zima. Mislim da su ti kontejneri trebali biti privremena rješenja, za par mjeseci dok ne krene obnova. Bojim se da će svi otići na kraju”, rekla je Bakšić Mitić.

Ulažu se milijuni, a u poslu ‘fušari’?

Milijuni se ulažu u obnovu Banovine, a neki građevinari stradalima ugrađuju rabljene cigle, izvještava RTL.

Stožer za obnovu otkriva da to nije sve, već da su otrkili i druge anomalije u obnovi zbog kojih su i počeli s raskidima ugovora, a građane pozivaju da im prijave i sve druge nepravilnosti.

"Oni su radili fušerski. Tako da smo ih mi morali upozoravati na apsolutno sve i jedan njihov propust, ići za njima, nadgledati da to nije dobro, da to treba ovako, da piše drugačije u elaboratu. Evo ovaj dimnjak je prvotno zidan starom ciglom, pa je onda rušen pa odzidan novom ciglom. Dimnjaci cure obadva i treći na garaži. Pa ne znam je li to gotovo", govori Gorana Radanović iz Petrinje u RTL-u Danas.









Medved: Zaprimljeno je nekoliko primjedbi, raskinut će se neki ugovori

Na proširenoj sjednici Stožera za ublažavanje posljedice potresa u Petrinji su u subotu analizirane dosadašnje, ali i buduće aktivnosti stožera, posebno u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o obnovi, ali i drugih zakona, kako bi se proces obnove ubrzao.

Kako je rekao načelnik Stožera i potpredsjednik Vlade Tomo Medved, u svom dosadašnjem radu članovi stožera su pratili primjenu zakonskih odredbi, kako bi na temelju detektiranih “uskih grla” predložili izmjene čijom bi se primjenom obnova ubrzala. Vjeruje da će se izmijenjenim zakonom dodatno na području Sisačko-moslavačke i drugih stradalih županija ostvariti očekivani efekt.

Na primjedbu novinara kako se neki vlasnici obiteljskih kuća žale na loše izvedene radove, ministar Medved je odgovorio kako se nadziru izvođači i već je zaprimljeno nekoliko primjedaba. Ujedno je pozvao građane da žurno prijave takve slučajeve, jer su oni nedopustivi. S takvim će se izvođačima, najavio je, raskinuti ugovori. Takvi izvođači dvije godine neće moći participirati u državnim poslovima.