FURIO RADIN POZVAO KOLINDU DA UČINI JEDNU STVAR! Hoće li se usuditi?

Autor: Dnevno

S Furiom Radinom, potpredsjednikom Sabora i zastupnikom talijanske nacionalne manjine u Novom danu razgovarali smo o aktualnim događajima.

Zastupnik Furio Radin komentirao je reakcije koje se nižu na izjavu Milorada Pupovca, reakciju predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na istu, nasilje u društvu i opću društvenu klimu.

Istaknuo je kako je “da je taj napad u Uzdolju etnički motiviran jasno kao dan te kako su se političari možda trebali snažnije oglasiti i otići na mjesto incidenta”

Na pitanje je li Predsjednica kasno reagirala, Radin je rekao kako zastupnici, pogotovo manjinski ne trebaju učiteljicu. “Mi ne trebamo nikakvu učiteljicu koja će nas podučavati o tome, niti koja će nam reći kakvi mi trebamo biti zastupnici u hrvatskom Saboru”.

Rekao je kako bi, da je na njenom mjestu, pozvao sve koje smatra da su ugroženi u ovom društvu da ih pita zašto misle da je atmosfera tako obilježena. “Treba se napraviti sve da ne dođe do takvih fizičkih ili verbalnih sukoba.”

Također je rekao kako ne bi mogli živjeti pet minuta u društvu u kojem je svako nasilje, ili većina, obilježeno etničkim karakteristikama te kako manjinski zastupnici znaju zašto nešto govore ostalim političarima, kada to govore. Na pitanje o izjavi Milorada Pupovca rekao je kako smatra da bi svi trebali razgovarati o tome zašto je on rekao to što je rekao.

“U svijetu koji eskalira i puca po šavovima, ne znam kako ćemo nastaviti. Ne želim da nitko živi u strahu u Hrvatskoj”, kazao je Radin.