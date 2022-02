FUCHS O SAMOTESTIRANJU UČENIKA I PREPRODAJI TESTOVA: ‘To je smišljena provokacija onih koji se protive bilo kojoj mjeri koju donosi Stožer!’

Započelo je samotestiranje učenika prije polaska u školu, čime će se prekinuti samoizolacija.

Još proteklog petka većina je škola učenicima ili roditeljima podijelila dva kompleta testova, a HZJZ je objavio i videoupute kako provoditi samotestiranje.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs će u emisiji N1 televizije, Studio uživo govorio je o prvom danu samotestiranja.

‘Jedna u nizu provokacija’

Na pitanje o tome kako protječe prvi dan samotestiranja te imaju li podatke koliko je roditelja odbilo samotestiranje svopje djece, Fuchs je rekao:

“Nemamo te podatke jer te podatke očekujemo tijekom ovog tjedna. Sada su sve škole zaokupljene distribucijom testova i prikupljanjem obrazaca ako se neki roditelji protive testiranje. Tijekom ovog tjedna ćemo imati egzaktne podatke”, naveo je ministar.

Osvrnuo se i na oglase o preprodaji testova.

“Ja osobno smatram to jednom u nizu provokacija onih koji se sada suprotstavljaju bilo kojoj mjeri koju donosi Stožer. Prvi dan nakon što je krenula distribucija pojavio se oglas u Plavom oglasniku da netko prodaje dva testa. Ne vjerujem da su, koliko god bili srednjoškolci, ne vjerujem da su to oni stavili. To je smišljena provokacija onih koji se suprotstavljaju svemu i svačemu”, kazao je.

“Testovi su nabavljani kroz sustav robnih rezervi. Ministarstvo nije provodilo direktnu nabavu”, rekao je ministar.









‘Ispred škole neće biti nikakvih demonstriranja’

“Ako naš sadašnji program ukidanja u samoizolaciji dobro prođe, onda će se ići u smjeru ukidanja nošenja maski tijekom školskih satova. To će ovisiti i o epidemiološkoj situaciji u zemlji”, naveo je Fuchs.

O roditeljskom potpisivanju peticija, kaže da je prosvjeda bilo i ranije.

“Mi smo dali instrukcije ravnateljima da ako se pojave prosvjedi ispred škola protiv nečega što je dobrovoljno to prijave policiji i Stožeru civilne zaštite. Svi potpisuju peticije kolektivno, a nitko neće to priznati individualno. Ako je to nešto što nije prisila, onda ne znam zbog čega potpisuju peticiju. Imate kojekakvih ljudi. Ispred škole neće biti demonstriranja nikakvih. Ravnatelji će to sve prijaviti policiji”, kazao je Fuchs.