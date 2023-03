‘FUCHS JE LJUBOMORAN’ Stigao Miletićev odgovor: ‘Ministre, pa ja sam radi vaših izgubio posao!’

Autor: I.G.

Saborski zastupnik Marin Miletić priopćenjem je reagirao vezano za istup u Hrvatskom saboru, kada je podignuo povredu poslovnika i istaknuo svoje gnušanje pedofilijom, rekavši da je nedopustivo generalizirati i cijelu Crkvu, kao zajednicu, difamirati radi pojedinih slučajeva, te da pedofila nažalost ima svugdje, pa i među trenerima, učiteljima, ali to su pojedinačni slučajevi i generalizacija je neprihvatljiva.

“Značajan dio svog zastupničkog rada posvetio sam upravo borbi za prava učitelja, profesora i trenera i to je ono što ministra Fuchsa najviše žulja i pravi razlog zašto me pokušava difamirati. Kako bih ukazao na nedopustivost ikakvih generalizacija, istaknuo sam da bi netko, pogrešno vođen generalizacijama, mogao isto tako za pedofiliju optužiti upravo one koji su u ovom društvu među onima koji nam najviše daju, a to su profesori i treneri i to smatram nedopustivim. U tom smislu još jednom nedvosmisleno ističem da pedofiliju treba jasno osuditi i sve procesuirati, da su generalizacije pogrešne i potenciraju društvene podjele, a svojim radom nastavit ću pokazivati svoju predanost unapređenju prava profesora i trenera”, ističe Miletić.

“Ministar Fuchs nije učitelj, radi upravo učiteljima i nastavnicima iza leđa, gurajući reformu bez da se konzultira s njima, kroji sudbinu djece i učitelja, ne reagira na brojne probleme koje oni imaju, a onda koristi priliku da bi javno difamirao one koji se zalažu za nastavnike, profesore. Ne može me odmaknuti od mojih učitelja za koje sam se uvijek borio i na Trgu Bana Jelačića oštro kritizirao Plenkovića i kada sam ustao protiv nametnutih „reformi“, koje im nitko nije izložio niti ih konzultirao. Ministre Fuchs, pa ja sam radi vaših HDZ-ovskih igrica izgubio posao. Jutros sam održao sastanke s učiteljima, sutra imam predstavnike roditelja u Saboru, okupljam učitelje i roditelje da možemo ukazati na sve ono što ne valja, a što nam ministar Fuchs gura bez slobode izbora”, ističe Miletić.