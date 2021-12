FUCHS ISPALIO NETIPIČAN ‘RAFAL’: ‘Uz sve ‘neandertalne epidemiologe’, ovo je problem pojave novih mutacija. Prepoznat će se oni!’

Autor: Dnevno.hr

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs komentirao je prije sjednice Vlade uvođenje obveznih covid potvrda u sustavu obrazovanja

“Od inicijalnih, prije desetak dana, 150 djelatnika u sustavu od 70 tisuća, koji su obijali testiranja, to se smanjuje. Ne znam točan broj sada. Nadam se da će sustav profunkcionirati bez primjene drastičnih mjera, ako se nastava ne bude mogla održavati, ravnatelji moraju primijeniti zamjene”, rekao je ministar.

Rekao je da misli da su dosad pokazali zavidnu toleranciju. Ako netko neopravdano ne dođe više od 3 dana na posao, može mu biti uručen izvanredni otkaz, no oni su, kaže, išli na varijantu pismenih upozorenja.

Dodaje, tužbi se ne boj

Novinari su ga pitali što misli o obveznom cijepljenju, o čemu je raspravu povela šefica Europske komisije Ursula von der Leyen.

“Pandemija se kreće ne u smjeru smanjivanja, ne znamo još što se događa s novom varijantom, možda je blaža, a može otići i u drugom smjeru. Uz sve neandertalne epidemiologe, osnovni problem pojave novih mutacija je bazen ljudi koji obolijevaju i održavaju pandemiju na razini da se virus može nesmetano replicirati, što rezultira pojavom novih mutacija. Mi iz dana u dan dobivamo znanstvene spoznaje, sigurno će naša medicinska struka donijeti preporuku”, rekao je Fuchs.

Nije otkrio bi li on podržao obvezno cijepljenje rekavši da se on tri puta cijepio. Nije želio otkirit koji su to ‘neadnertalni epidemiolozi’.

“Prepoznat će se sami”, kratko je odgovorio.