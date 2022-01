FRKI STAN, NJEMU MJESTO VELEPOSLANIKA: Otkriveno tko mu je besplatno udomio suprugu i kćeri, nakon čega mu je karijera procvjetala

Autor: L.B.

Afera vezana za predstojnika Plenkovićeva ureda, Zvonimirom Frka-Petešićem, kojem je dodijeljen državni stan u Jurišićevoj ulici u Zagrebu, ide dalje.

Naime, Frka-Petešić je priznao da je lažno prijavio prebivalište na Dugom otoku te tako ostvario pravo na državni stan u Zagrebu. Ministar Darko Horvat rekao je u petak da je to “čisti primjer konzumiranog prava” i da u Ministarstvu ne vide ništa sporno.

“Gospodin Frka-Petešić ima pravo na stan, on je to pravo konzumirao i živi u tome stanu. Malo sam razočaran i žao mi je što jedan primjer dobre suradnje između privatnih vlasnika i državnih institucija, koji je vrlo brzo generirao potrebne suglasnosti, koje su bile temelj za početak obnove predmetne zgrade u gotovo tri mjeseca, na kraju ispadne ovako problematičan, bez ijednog ozbiljnog argumenta”, ocijenio je Horvat.

‘Čista omaška’ i cijela zavrzlama

Međutim, priči tu nije kraj.

Naime, Frka Petešić je iznio da je on do 2017. bio prijavljen kod prijatelja u Dubravi, gdje je bila prijavljena i cijela obitelj, supruga i dvije kćeri. Iste godine (kada je postao predstojnik Ureda premijera) odjavio se iz Dubrave i prijavio u mjesto Sali na Dugom otoku, ali je do danas i dalje na adresi u Dubravi.

Kasnije su iz vlade kazali kako je riječ bila o “čistoj omašci” te da su supruga i kćeri, bez obzira što su prijavljene u Dubravi, zapravo cijelo vrijeme živjele u stanu koji je Frki Petešiću dodijelila vlada, kao da živi s cijelom obitelji izvan mjesta gdje obavlja dužnost.

Cijela zavrzlama stavila je Vladu u još gori problem, budući je ispalo isprva da su supruga i kćeri Zvonimira Frka-Petešića unajmile stan u kući u Dubravi.

Međutim, onda je Frka-Petešić objasnio da je on tamo prebivao sa svojom obitelji u čistom prijateljskom aranžmanu, ne u odnosu najmoprimca i najmodavca.









Stan za mjesto veleposlanika u Alžiru

No, kako je otkrio Net.hr, kuća u Vinodolskoj 8 u Dubravi, koja svojom ukupnom kvadraturom od 126 kvadrata jasno pokazuje da je svaki od dva stana u kući značajno manje kvadrature nego stan u Jurišićevoj od 96 kvadrata, ima dva suvlasnika.

Jedan stan je u vlasništvu Miroslava Cebovića, koji je 2021. zaposlen u Hrvatskoj pošti, nakon što je radio u jednoj prehrambenoj tvrtki. Drugi je stan, pak, u vlasništvu njegove sestre, Hermine Cebović Želalić.

A Cebović Želalić je supruga Ilije Želalića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika RH u Alžiru, prijatelja kojeg spominje Frka-Petešić.

Naime, Želalić je dugogodišnji djelatnik Ministarstva vanjskih poslova, još od 1993. godine, no sve do 2018. godine nije bio veleposlanik, kada je sa suprugom otišao u hrvatsku rezidenciju u Alžiru. Prije toga je radio kao savjetnik u veleposlanstvu u Rimu, a prije je bio i konzul u SAD-u, dok je veleposlanica bila Kolinda Grabar-Kitarović.









Besplatno mu udomili obitelj

Otkriveno je i da je Želalić veleposlanikom postao kad je šef Plenkovićeva ureda bio Frka-Petešić, kojem je supruga Ilije Želalića, Hermina Cebović Želalić, pružala uslugu, piše Net.hr, po svemu sudeći besplatne upotrebe stana i prijave prebivališta na njezinoj adresi.

S obzirom na to da veleposlanik Ilija Želalić ima prijavljeno prebivalište u Rijeci, iz toga proizlazi da je stan u Zagrebu bio slobodan za iznajmljivanje ili za besplatne podstanare, piše Net.hr. Obitelj Želalić je, ako je suditi po objašnjenjima vlade i Zvonimira Frka-Petešića, odlučila besplatno udomiti obitelj prijatelja, a ujedno i utjecajnog šefa Plenkovićeva ureda.