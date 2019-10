FREDA PREPLAVILE EMOCIJE: ‘Đakić je nula od čovjeka’! Poslao poruku svim braniteljima i desnim biračima!

Autor: Dnevno

Predrag Fred Matić gostovao je u programu N1 i komentirao saslušanje Dubravke Šuice, kao i stanje u HVIDRA-i.

Matić je rekao da nije smjelo doći do toga da Šuica ne prijavi jahtu. “Zna se da javna osoba mora prezentirati svu svoju imovinu. Podložna je propitivanju kako novinara, tako i javnosti. Ako je čista, zašto taji?”, rekao je Matić, dodavši da je tema došla u žižu javnosti, umjesto da se fokusira na pitanja o tome kako će Šuica voditi resor koji joj bude povjeren.

Kritizirao je i šefa HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića. “Plenković nijednom nije rekao da ona treba objaviti svoju imovinsku karticu. To je kao kad se roditelj na profesora naljuti što mu je dijete dobilo lošu ocjenu, a ne na dijete što nije učilo”, rekao je Matić, dodavši da “HDZ-ovci nemaju problema sa skrivanjem imovine.”

Što se tiče nove informacije koju su objavili neki mediji o tome da je kći Dubravke Šuice u jeku krize 2011. godine bez kredita kupila stan u samom središtu Zagreba, Matić je bio sarkastičan. “Hrvati su ljubomoran narod i ne vole kad netko uspije u životu, njezina kći nije javna osoba, treba je pitati kako to da studenti ne mogu sastaviti kraj s krajem, a ona je uspjela kupiti stan i prije nego je završila fakultet. To treba pitati i poticati da uspješni ljudi vide kako se to radi. Nije ni završila fakultet, a već ima keš, kako to?” rekao je Matić.

“Crvenim se zbog hrvatske države. Porezna uprava ima sve podatke, ali znamo tko je vodi, ruka ruku mije, vrana vrani oči ne vadi”, dodao je Matić.





“Zahvaljujem se desničarima na glasovima, onima koji su glasali za mene samo da bi me maknuli iz Hrvatske i poslali u Europsku uniju, ali oni ljudi koji su ostali nisu zaslužili da ih HDZ gazi”, rekao je Matić.

Što se tiče današnjega saslušanja Šuice u Europskom parlamentu, Matić je rekao da navija da “naši ljudi uspiju”, ali je i objasnio da se radi o mjestu koje pripada Republici Hrvatskoj, pa ako i ne prođe Šuica, na njezino će mjesto zasjesti netko iz Hrvatske.

Komentirao je i stanje u HVIDRA-i.

“O Josipu Đakiću bi se mogla napisati knjiga, a isto bi stalo sve u jednoj rečenici. Zna se da je HVIDRA produžena ruka koja je služila za potkusurivanje pravosuđa. Branitelji su dobri dečki, ali čelnici tih udruga… Josip Đakić je nula od čovjeka, međutim, oni koji se spremaju doći na njegovo mjesto, dođe ti da zavapiš: ‘Đakiću, vrati se, sve ti je oprošteno'”, rekao je Matić.