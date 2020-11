FRED MATIĆ PROTIV KOLONE SJEĆANJA U VUKOVARU: Poslao nikad žešću poruku premijeru i predsjedniku!

Autor: N.M.

Zastupnik u europarlamentu, SDP-ov Predrag Fred Matić uoči 29. obljetnice pada Vukovara i predstojećoj koloni sjećanja u Vukovaru gostovao je u Novom danu N1 televizije. Dotaknuo se i drugih aktualnih tema a posebno današnje presude Ivi Sanaderu za Aferu Fimi Media i oštru retoriku koja traje već mjesecima između premijera i predsjednika Republike.

Danas se očekuje presuda za aferu Fimi media, a Matić kaže kako on rasplet očekuje tek za koje desetljeće.

“To je farsa u režiji HDZ-a i njihovog pravosuđa. Sjećam se da je Barišiću pronađeno više košulja od koji je svaka koštala 350 eura – trebalo ga je odmah pitati odakle mu takve košulje i kada ne bi dao odgovor, staviti ga u zatvor.

Mislim da možete mog sina pitati kako će ovo završiti, jer će on tada imati 60-70 godina. HDZ bi trebao biti zabranjen, puno pričaju i puno kradu, za razliku od SDSS-a, čije zabranjivanje neki članovi HDZ-a traže, koji malo priča i malo kraducka.

Ako se sjećate, imali smo slučaj kada su baki došli i zaplijenili joj polovni sepet, jer nije platila HRT pretplatu. Nečija djeca studiraju u inozemstvu, a to košta milijune, a ja kao parlamentarac to ne mogu isfinancirati – kako su oni mogli?”, upitao je Predrag Fred Matić.

Rekao je kako su stvari jednostavne – ako netko ima dva milijuna kuna prihoda u svom životu, a imovinu vrijednu deset milijuna, on odmah treba ići u zatvor.

“HDZ-ovci su strepili od Ive Sanadera, a sada govore kako je sve što je on radio ‘bilo prije’. Nekada mi je žao što nisam član HDZ-a, da živi opušteno, da nemam problema… možda sam pogriješio stranku”, rekao je Matić.

Kolona sjećanja u Vukovaru u ovom je trenutku neodgovoran potez, rekao je europarlamentarac.

“Vukovaru treba odati počast, ali danas je tu specifična situacija. Znam bar 1000 ljudi koji će doći u Vukovar – to nije samo dan sjećanja nego i dan susreta. Ljudi dolaze tamo da sretnu svoje prijatelje, brojne su ratne priče koje se tamo sreću. Samo dužnosnici koji će doći – to je već 500 ljudi. Neke su obitelji se zavjetovale da će dolaziti u Vukovar, to im ne možete oduzeti.

Mi bi se mogli zavjetovati da nas na iduću obljetnicu u Vukovar dođe milijun. Naši nam poginuli ne bi zamjerili da sada ne dođemo. Nitko ne omalovažava žrtvu Vukovara i Škabrnje – ali ova godina je posebna, i stvarno je bolje da zapalimo svijeću na prozoru svog doma. U Vukovaru će sigurno biti 5.000-10.000 ljudi, pa da vidim tko će ih razdvajati po grupama i prisiljavati ih da drže razmak.

Ne može se zabraniti, niti se smije zabraniti ljudima da dođu, ali svi trebaju dati svoj obol tome – i Darko Milinović je proživio koronu, zar mu ljudi ne vjeruju kako mu je bilo? Zekanović, Škoro… Vukovarski gradski vrh je ili bolestan ili u izolaciji.

Vukovar se obilježava cijeli tjedan, cijeli mjesec. Vukovara i Škabrnje se možete sjetiti cijele godine, ovaj dan nije toliko važan jer može napraviti veliku štetu”, naglasio je Matić.

Rekao je kako se nada da će nakon dana sjećanja u Vukovaru Vlada povući ozbiljnije mjere.

“Europa nema dan Torcide, procesije na Hvaru, obilježavanje Vukovara… Vjerujem da će se nakon Vukovara povući ozbiljnije mjere. No čim su liječnici izjavili zabrinutost da bi se moglo dogoditi žarište u Vukovaru, odmah su se javili dušobrižnici iz redova politike koji kažu – izjednačavaš žrtvu i agresora, mrziš sve hrvatsko – a ti liječnici nemaju 15 minuta da pojedu ni sendvič”, kazao je Matić.

Premijer i predsjednik trebaju pokazati da im je Vukovar bitan

Rekao je i kako očekuje da Milanović i Plenković u koloni sjećanja stoje jedan uz drugog.

“Očekivao bih da u prvim redovima, nakon branitelja, budu predsjednik države, Vlade i Sabora jedan uz drugog, a dan kasnije neka nastave sa svojim bitkama. Neka pokažu da im je taj 18. studeni bitan.

Degutantna mi je ta rasprava između predsjednika i premijera – imate 20-25.000 kuna plaću, izabrali su vas građani za te funkcije… Pa sačekajte do kraja mandata, nađite se na nekom parkingu i riješite to kao što BBB i Torcida rješavaju. Ovo stvarno nema smisla.

Kada se strategija radi, to je strategija države, ne stranke. Strategija je bila da budemo neovisni, uđemo u NATO, EU… Na političkim strankama je da onaj tko je na vlasti to provodi. Strategija mora biti jedinstvena”, rekao je Matić.