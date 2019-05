Fred Matić: ‘Predsjednica lije krokodilske suze s Vodotornja, a ratni zločini se ne procesuiraju’

Kandidat SDP-a na europskim izborima, Predrag Fred Matić bio je gost u Novom danu N1 televizijegdje je komentirao aktualno stanje u zemlji te nadolazeće euroizbore.

Andrija Mikulić imenovan je za državnoga inspektora, a u inspektoratu će biti 1.995 zaposlenih. Čini li se ono mjesto za nova zapošljavanja?

To je klasično jelo s menija HDZ-a, najprije pričaju da će smanjiti broj dužnosnika i time dobiju glasove, a sljedeće jutro zapošljavaju. Otkako je ova Vlada na vlasti zaposlili su oko 4000 ljudi. U ovoj Hrvatskoj za nekoliko godina živjet će samo oni koji rade u državnim firmama, svi ostali ljudi morat će napustiti ovu zemlju, jer nikoga nije briga ni za proizvodnju ni za bilo što drugo.

Mikulić će imati zamjenika i četiri pomoćnika, kako gledate na političku dimenziju ovog imenovanja? Što će HDZ dobiti što Mikulić nije u Gradu Zagrebu?

To su njihova strateška razmještanja, ova sustavna uhljebljivanja. Mi ne radimo tako. Kod njih i oni ljudi koji otpadnu budu zbrinuti, pa su tako zbrinuli kninsku kraljicu, našli su joj mjesto, radi u odjelu koji se bori protiv korupcije, ali to za njihove birače nije bitno. Važno je da se ljudi zbrinu. Bio sam po terenu, i vidio i ljude koji su HDZ-ova prošlost, ali nitko nije na ulici. Za razliku od SDP-a, kad smo otišli s vlasti, svi su ljudi ili šikanirani ili ostali bez posla.

Vukovarac ste i branitelj, ali niste danas u Vukovaru, a niste bili ni na obljetnici Bljeska.

Naravno da nisam pozvan u svoj grad, a nije uobičajeno da predsjednica I premijer budu u Vukovaru na Dan Grada, ali sad su izbori. Oni to koriste za izbore, njima nije strano i preko mrtvih, preko živih gaze, ali i preko mrtvih. Ja sudionik Operacije Bljesak, nisam pozvan, a ne bih ni došao da ne kažu da dolazim prikupiti glasove. Ressler nije bio u Okučanima nikad prije, a siguran sam da neće i nikad poslije. HDZ uistinu ne preza od toga, predsjednica ide u Vukovar, pušta slapove suza s Vodotornja, on je tamo dugo, a ona nikad ranije nije bila i neće više ni otići dok god je predsjednica, to vam jamčim.

Čine li nadležna tijela dovoljno u procesuiranju ratnih zločina?

Sram je može biti, tamo roni krokodilske suze, a gdje je njen utjecaj? Problem je što nije procesuiran zločin u Borovu Selu. Pomaka nema, sve se tamo zna. Sad mi pada na pamet svastika u Splitu na Poljudu, pa su rekli da Ranko Ostojić nije želio to riješiti, ali sad je njihov ministar na vlasti, zašto sad to nije riješio? Oni dođu jučer i kažu da je kriva SDP-ova vlast, fuj, meni je to gadljivo. Dečki su tamo stradali, a preko njihovih mrtvih kostiju da se stvaraju politički poeni.

Na pola smo kampanje za europske izbore. Vi svoju budućnost vidite u Bruxellesu?

Da, naravno. Kad su me kolege predložile, treba igrati fer i korektno, neću reći ništa protiv svojih kolega na listi, kao ni protiv drugih na drugim listama.

HDZ ima veliku prednost prema anketama, sve se vrti oko šest mjesta u Europskom parlamentu, a SDP-u po anketama idu tri. Hoće li to biti uspjeh za stranku?

Da, to smo si i zacrtali kao cilj. Apetiti su uvijek veći i u politici treba biti optimističan, ali 3 je objektivno i bili bismo zadovoljni. Gledamo i kako će naši suparnici proći. Ako HDZ ostvare 4 mandata, oni idu na inerciju, na prva 4 mjesta da stave pivske boce, oni prolaze. Oni imaju birače koji su nekritični, vide samo HDZ i zaokružuju.