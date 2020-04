FRED MATIĆ: ‘HDZ nije Beroš, HDZ su kuščevići, škaričići, marići. Ovo je jedna katastrofalna Vlada’

Autor: Dnevno

Europarlamentarac Predrag Fred Matić u N1 Studiju uživo rekao je kako se Europska Unija nije baš iskazala na početku krize izazvane koronavirusom.

Europski parlament već mjesec i pol funkcionira online. “Ne idemo već mjesec i pol dana na sastanke, Parlament ne radi na razini na kojoj je ranije radio. Neki rade od doma, neki su blokirani… Funkcioniramo preko virtualnih konferencija, što je zahtjevno, pa sjednica umjesto 45 minuta traje tri sata. No ima i dobrih stvari – ubije se vrijeme, prije prođe dan”, rekao je Matić.

Glasanje se obavlja putem papira. “Internetom dođe glasački listić, isprinta se, ručno se ispuni, potpiše, pa im se vrati. Donijeli smo neke bitne odluke nakon što je EU sporo, traljavo reagirala na koronavirus. Napravili smo dobre stvari. EU nije bila pripremljena na katastrofu takvih razmjera, no opravdanje Europske komisije i Parlamenta je da se ne može baš sve predvidjeti”, kazao je.

“Sutra se mogu pojaviti vanzemaljci, a nitko nema protokol za to tko će s njima razgovarati, obaviti pregovore… Dobro da smo uopće reagirali i EU sada može puno naučiti i učiniti da sve bude bolje”, dodaje.

“Svi procesi koji su započeti od 1. veljače bit će obuhvaćeni paketom, jer je on validan retroaktivno, i neće biti ni participacije od strane države. Čini se sve da se posljedice što prije prebrode”, navodi.

Osvrnuo se i na komemoraciju u Jasenovcu. “Politiziranja ima i o ovoj situaciji. Ovo je izborna godina i vladajući žele pokupiti svo vrhnje, sve zasluge. To se vidi i na komemoraciji u Jasenovcu. Godinama vas nema, ignorirate stradalnike, govorite da je tamo bilo kazalište u kojem su jadni ustaški stražari jedva odbijali ljude da ne uđu koliko su nahrupljivali – i sada su se pojavili.

Njima je ovaj dolazak u Jasenovac, dolazak sa zavrtanjem ruke. Pozdravljam potez antifašista, srpske i židovske zajednice, koji su prihvatili, nakon svih šamara koje su dobili od ove Vlade, da ipak zajedno dođu i odaju počast. Trgovanje žrtvama i politiziranje njima nikome ne služe na vlast. Prethodne godine mi govore da je vlada došla s figom u džepu”, smatra.

Komentirao je članove Nacionalnog stožera civilne zaštite. “Ni naša Vlada ni Stožer nisu savršeni. U Hrvatskoj kada netko radi svoj posao nakon 30 godina, mi ih doživljavamo kao narodne heroje. Vjerujem da će nakon pandemije članovi Stožera dobiti status branitelja, ili što će im se sve dati, a oni samo rade svoj posao i to je jedan od izuzetaka kkoji potvrđuje pravilo – da se u Hrvatskoj trideset godina nije radilo. Ovdje kada netko radi svoj posao, kujemo ih u zvijezde”, rekao je Matić.

Dodaje kako se nada da hrvatski građani neće nasjesti jer je ministar Beroš samo izuzetak od pravila. “Beroš je izuzetak koji potvrđuje pravilo. HDZ nije ministar Beroš. Imamo u povijesti primjera gdje dobri doktori nisu bili dobri političari. HDZ nije Beroš, HDZ su kuščevići, škaričići, marići i ne mogu se svi sakriti pod skute jednog ministra koji dobro radi svoj posao.

Nikoga ne treba kovati u zvijezde, on je bio zamjenik prošlog ministra zdravstva. Naš narod posebno voli u kritičnim situacijama imati nekog boga kojem se okreće. Ministre Beroše i Božinoviću, hvala vam za ono što radite, ali Vi samo radite svoj posao, dobro ga radite – za to ste i plaćeni. Kada završi ova akcija, neka nitko ne sumnja da bi i neki drugi ljudi također jako dobro radili ovaj posao.

Ne treba se zanositi iluzijama. Ovaj je narod do prije 40 godina vjerovao u Tita, pa ga je poslije popljuvao. Svi su vjerovali u Tuđmana do prije deset godina, a onda… A tako će biti i za druge.

Ne daj bože da se nešto loše dogodi oko kontrole stanja oko epidemije, brzo bi i ministar Beroš i ekipa sa zvijezda bili bačeni u blato, ali ne bih volio da se to dogodi”, naglasio je.

Matić je govorio i o parlamentarnim izborima za koje kaže kako je sve u rukama vladajućih. “Vladajući su u prednosti, oni će izbore organizirati kada procijene da je to njima najpovoljnije, ali hrvatski bi se građani trebali prisjetiti ove protekle četiri godine, gdje je izmijenjeno više ministara u vladi nego što se to radi u košarci ili rukometu s letećim izmjenama. Ovo je jedna katastrofalno loša vlada, ali oni će izbore namjestiti onako kako njima odgovara. To je zakonski, i to je u redu.

Na njihovu nesreću, a našu sreću, u Hrvatskoj nije proglašeno izvanredno stanje i još nije takvo stanje da bi se izbori trebali odgoditi. Međutim, treba se posvetiti obnovi gospodarstva i narod će to vrednovati na kraju. Vjerujem da će izbori biti u redovitom roku, no HDZ nema šanse na sljedećim izborima“, zaključuje Fred Matić.