Fred kuka zbog HOS-ovaca i Dana sjećanja: ‘Meni Vukovar nije ubijen 1991., ubili su ga Karamarko i ekipa’

Autor: Dnevno.hr

Eurozastupnik Predrag Fred Matić u emisiji Novi dan N1 televizije komentirao je najavu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave da će kolonu na Dan sjećanja u gradu predvoditi postrojbe HOS-a. S obzirom na Matićev politički predznak, nije čudo da je našao koju kritiku…

“Žao mi je što dva tjedna prije obilježavanja vukovarske tragedije moramo o takvim temema razgovarati. Glavni razlog su izbori, konkurencija DP-a i HDZ-a na području Istočne Slavonije, svinjska kuga, nevrijeme, ljudi su ljuti i sad im treba klik da glasaju za Domovinski pokret, a ne HDZ”, rekao je Fred Matić i dodao:





“Zovu me već nekoliko dana, komentiram, žao mi je da se to događa u Vukovaru, Vukovar to nije zaslužio, to je mjesto sjećanja i pijeteta – tako su to tražili i sad postaje korida za najniže pobude. Onaj plakat je degutantan, pa vas prave ludim da je u slučajno. To Vukovaru ne treba. Meni Vukovar nije ubijen 1991., ubili su ga Karamarko i ekipa 2013. s dvije kolone. Moji osjećaji prema Vukovaru su jaki, ali žao mi je što moram priznati da su ogadili cijelu tu svečanost, pijetet prema svim stradanjima branitelja i civila. Knin je za proslavu, Vukovar traži poniznost i više od 95 posto ljudi koji dolaze, to i rade.”

‘Nitko ne omalovažava HOS’

Matić je otišao korak dalje pa je plakat za program obilježavanja Kolone sjećanja nazvao provokacijom.

“Ako imamo kvocijent inteligencije veći od broja cipela, onda znamo da je provokacija. Ne mogu se uspoređivati kolone koju predvodi HOS i one koju predvode obitelji poginulih. Svaka čast HOS-u, ali svi su hrvatski branitelji jednaki, svi su dali svoj doprinos. Isticanjem jednih na račun drugih dolazi do podjele u braniteljskoj populaciji. Ništa dobroga od toga nema. Oni cijelo vrijeme koketiraju s ustaštvom. Postrojbe u crnim odorama, slavi se 10. travnja, a prije nekoliko godina hodali su i drečali se – Mi smo Franjine ustaše…”

Osim toga, Matić također podsjeća da je prema Zakonu o obilježavanju blagdana Vlada nositelj obilježavanja Dana sjećanja pa kaže da ćemo “vidjeti što će reći i hoće li imati snage suprotstaviti se ovome”.