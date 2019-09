Franko Vidović: ‘Milanović je u odnosu na ostale kandidate kao mlazni avion u odnosu na dvomotorce’

Autor: Dnevno

Član Predsjedništva SDP-a Franko Vidović gostovao je u N1 Studiju uživo, gdje je govorio o stanju u stranci, predstojećim predsjedničkim izborima, kao i uspjehu ove vlade

Nakon aktivnog političkog ljeta, Vidović kaže da će teme kojima će se baviti na početku zasjedanja Sabora biti vezane za predsjedničke izbore i aktivnosti u Saboru.

“Aktivnosti će nam se ticati kampanje za predsjednika, ali i za sam Sabor. Okupljat ćemo stranke oko teme antikorupcije i antifašizma, nitko ne može trpiti talačku situaciju koju imamo danas, a kakvu je napravio premijer s Povjerenstvom za prošlost. SDP će inzistirati na ravnopravnosti za sve građane Hrvatske”, rekao je Vidović.

Kada je u pitanju Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću, na pitanje je li zadovoljan dokumentom koji su donijeli, Vidović kaže da su mnogo važniji rezultati.

“Dokument manje-više, ali što se tiče rezultata dokumenta, oni su katastrofalni. Premijer nije dobro promislio o svim posljedicama koje mogu uslijediti kada je osnovao to Povjerenstvo”, kaže Vidović.





Kampanju Zorana Milanovića do sada ocjenjuje kao sjajnu.

“Milanović kao političar ima dovoljno iskustva, potpuno je sazrio i to se vidi iz svake njegove rečenice. Meni je on u odnosu na ostale kandidate kao mlazni avion u odnosu na dvomotorce. Mislim da ne treba Milanovića usmjeravati, on ima vrijednosti usađene u sebe, neke opće ljudske vrijednosti, kao i pravdu”, kazao je Vidović.