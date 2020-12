FRANCUSKA PONUDILA NAJBOLJE ŠTO MOŽE! Stručnjak nam je opisao kakva zvijer je Rafale F3R: Sve je jasnije, Hrvatska će birati najbolje!

Iz Vlade je jučer priopćeno kako je Međuresorno povjerenstvno premijeru Plenkoviću dostavilo Studiju izvedivosti za nabavu višenamjenskih borbenih aviona. Početkom 2021. godine s ovom studijom bit će upoznat i Odbor za obranu, a nakon toga Vlada će donijeti konačnu odluku o odabiru borbenih aviona, a tada će i građani Hrvatske saznati koji borbeni avioni će u nadolazećim desetljećima odvraćati potencijalnog neprijatelja od hrvatskih granica.

„Na temelju sveobuhvatne i multikriterijske stručne analize sadržane u studiji jednoglasno donijelo zaključak o najboljoj ponudi između dviju ponuda za nove avione (američkog F‑16 Block 70 i švedskog Gripena C/D) i dviju ponuda za korištene avione (francuski Rafale F3‑R i izraelski F‑16 Block 30)“, priopćeno je iz Vlade.

O svemu smo razgovarali s vojnim analitičarom Janom Ivanjekom koji nam kaže kako su u pitanju odlične vijesti za Hrvatsku, između ostalog jer se konačno pokazalo da Francuska doista nudi svoj najnapredniji Rafale. Kako kaže Ivanjek, Francuska nudi avion koji čak i ona ima malo u svom ratnom zrakoplovstvu.

„Ovo je prva službena potvrda da Francuska nudi standard F3R. Oko toga je ranije bilo nesuglasica iako sam to od početka tvrdio. Govorilo se da nam Francuska ne nudi F3R standard zbog toga jer je to posljednji operativni standard koji nije toliko brojan u francuskom zrakoplovstvu zbog čega su se iz toga izvodile teorije da će Hrvatskoj sigurno biti ponuđena neka starija verzija. Međutim, takve tvrdnje nisu bile utemeljene, to su tvrdili oni koji nisu raspolagali informacijama“, podsjeća Ivanjek.

O Rafalu se mnogo govori jer je uz F-16 Block 70 najnapredniji avion u ponudi. Iako je ponuđen kao rabljen, on se Hrvatskoj nudi u svojoj naj moćnijoj inačici.

„To je posljednji operativni standard koji uključuje posljednju avioniku, podatkovnu vezu, AESA radar, integraciju raketa Meteor koje su trenutno najbolje zrak-zrak rakete s aktivnih radarskim navođenjem s dometom 250 kilometara. Ima mogućnost integracije brojnih oružanih sustava zrak zemlja, osposobljen je za izvidničke operacije i može nositi praktički cijeli spektar oružja namijenjen za Rafale osim onog koje se trenutno razvija. Rafale će se u francuskom zrakoplovstvu koristiti do 2060. godine što je vrlo dobro jer će se raditi na novim standardima i novim sredstvima koja će moći biti integrirana. To je standard koji omogućuje da je avion u potpunosti interoperabilan unutar NATO-a i da ima maksimalne sposobnosti u o odnosu na ono što su imali raniji standardi.

Kada je riječ o komparaciji F-16 Block 70 i Rafale F3R, Ivanjek kaže kako su ti avioni usporedivi, ali ipak ističe prednosti koje nosi Rafale.

„Tu nema neke velike razlike iako imaju svojih specifičnosti, ali tehnološki gledano to je ista kategorija aviona. Činjenica je ipak da je Rafale moćniji avion. Ima veću nosivost, to je dvomotorni borbeni avion s većim doletom, namijenjen je da se samostalno nosi s neprijateljskim sredstvima, protuzračnim sustavima, drugim borbenim aviona, jednostavno je napravljen da se bez drugih potpornih elemenata i aviona sam probija u neprijateljski zračni prostor, samostalno izvršava misiju i samostalno se izvlači van. Blok 70 je odličan avion, ali on je zamišljen da djeluje kao dio sustava kojem ne nedostaju nikakva sredstva i koji raspolaže jako širokim sposobnostima. Oba aviona su odlična, ali Rafale po tim taktičko tehničkim značajkama ima veće kapacitete“, kaže Ivanjek koji i sam kaže kako je za očekivati da će najveća dvojba Vlade i premijera Plenkovića biti Rafale F3R ili F-16 Block 70.

„Pitanje je sada što je preporučilo Međuresorno povjerenstvno. Oni su donijeli preporku na temelju analiza za najbolji novi i najbolji rabljeni borbeni avion. Dakle tražila se najbolja platforma u te dvije kategorije. Na kraju će Vlada donijeti odluku. Ne bih nagađao što su preporučili i kakvu će odluku Vlada donijeti, to je ipak još uvijek tajni podatak, ali s obzirom na ono što se i kako se nudi, za očekivati je da je pred Hrvatskom dvojba između Rafale F3R i F-16 block 7o Viper. To ne bi bilo neko veliko iznenađenje, ali ipak treba pričekati službenu potvrdu“, kaže nam Ivanjen napomenuvši kako će sljedeća informacija iz Vlade biti odluka o tome što kupujemo, a ne između koje dvije ponude dvojimo.