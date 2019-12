FRANCUSKA MINISTRICA DOŠLA U SRBIJU I SPOMINJE NAORUŽAVANJE: ‘Francuzi i Srbi braća su po oružju’!

View this post on Instagram

“Prvi put posle 35 godina imamo posetu ministra odbrane Francuske Republike, veliko hvala i uvek ste dobrodošli u Srbiju. Molim vas da prenesete srdačne pozdrave predsedniku @emmanuelmacron. Za nas su Francuzi prijatelji i u budućnost moramo da gledamo zajedničkim i jedinstvenim pogledom. Srbija će da čuva svoju vojnu neutralnost, ali i da razvija sve bolje odnose sa Francuskom. Naša vojno-tehnička i vojno-ekonomska saradnja raste. Hvala na podršci Francuske na evropskom putu Srbije. Živelo prijateljstvo Srbije i Francuske.” – Predsednik Vučić nakon sastanka sa ministarkom odbrane Francuske Republike Florans Parli.