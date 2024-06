Francuska ‘kida nadesno’: Macron opet doživio debakl, le Pen uvjerljiva, odluka u drugom krugu

Autor: M.D.

Zbog debakla na nedavnim izborima za Europski parlament, francuski je predsjednik Emmanuel Macron raspustio parlament i za ovu nedjelju raspisao izvanredne izbore. Prema prvim izlaznim anketama čini se da se politički krah njegove opcije nastavlja.

Naime, prve izlazne ankete, koje je objavila televizija France 2, pokazuju da je krajnje desna opcija Nacionalno okupljanje Marine le Pen osvojila 34 posto glasova. Socijalisti iz Nove narodne fronte je osvojila 28,1 posto glasova, a Renesansa Emmanuela Macrona dobila je potporu te 20,3 posto birača. Posljednja opcija koja ima iole nekakve šanse formirati vlast su Republikanci, koji su osvojili 10,2 posto glasova.

Prema procjenama IFOP-a, Marine le Pen bi trebala osvojiti 34,2 posto glasova, Nova narodna fronta 29,1 posto, a Macronova opcija tek 21,5 posto glasova. No, s obzirom na vrlo komplicirani izborni sustav u Francuskoj, to znači da će se voditi teška bitka u 577 francuskih okruga.

🗳️🇫🇷 Election #legislatives2024 : 1er tour Les estimations à 20H (France entière) RN et alliés : 34,2%

NFP : 29,1%

Majo. Présid. : 21,5%

LR et DVD : 10%

Reconquête : 0,6%@IfopOpinion pour @TF1 @LCI pic.twitter.com/plebGTHCS8 — Ifop Opinion (@IfopOpinion) June 30, 2024







Borba u okruzima

Macronova opcija može ići u drugi krug tek u 290 do 330 okruga, prema prognozama IPSOS-a. Marine le Pen bi se trebala boriti za vlast u 390 do 430 okruga, a ljevičarski savez u 370 do 410 okruga. Treba reći da je do 17 sati na izbore izašlo oko 60 posto birača, što je rekord.

Francuski predsjednik se obratio biračima preko AFP-a te ih pozvao da se okupe iza “republikanskih i demokratskih” kandidata u drugom krugu izbora. Uz to, pozdravio je visoku izlaznost. S druge strane, Marine le Pen, nakon osvajanja europarlamentarnih izbora u Francuskoj, ne krije zadovoljstvo.

“Demokracija je rekla svoje. Ništa nije dobiveno i drugi krug će biti odlučujući da se spriječi da zemlja padne u ruke ekstremne ljevice s nasilničkim tendencijama. Potrebna nam je apsolutna većina da Jordan Bardella za osam dana bude imenovan premijerom”, poručila je le Pen, podsjetivši da se drugi krug izbora odvija sljedeće nedjelje.