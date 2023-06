Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je još jedan krizni sastanak ministara dok se francuska vlada bori kako obuzdati eskalaciju nemira koji su se proširili iz stambenih naselja diljem zemlje u središta velikih gradova, nakon što je policija ustrijelila tinejdžera početkom ovog tjedna.

Ukupno 667 osoba uhićeno je diljem Francuske u ranim jutarnjim satima u petak, rekli su dužnosnici.

Nasilje se nastavilo i treću noć s neredima do kojih je došlo nakon što je policajac usmrtio 17-godišnjeg mladića alžirsko-marokanskog podrijetla, Nahela M, tijekom prometne kontrole.

Konzervativni i ekstremno desni političari pozvali su vladu da proglasi izvanredno stanje, nešto što su i premijerka Elisabeth Borne i ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin dosad rekli da to još nisu voljni učiniti.

Predsjednik konzervativne stranke Les Républicains, Eric Ciotti, prvi je iznio zahtjev u četvrtak, a u petak je slijedio ekstremno desni Nacionalni skup (Rassemblement National) Marine Le Pen.

Glasnogovornik zastupnika i stranke Sébastien Chenu rekao je da bi policijski sat prvo trebalo uvesti u nekim četvrtima u kojima je nasilje bilo posebno ekstremno.

“Zahtijevamo prvo policijski sat, zatim uvođenje potpunog izvanrednog stanja i mobilizaciju svih snaga reda i zakona u zemlji”, rekao je Chenu za televiziju LCI, dodajući da vlasti “nisu uspjele vratiti kontrolu ” u četvrtak navečer.

Američko veleposlanstvo u Parizu objavilo je na Twitteru savjet Amerikancina da “izbjegavaju masovna okupljanja i područja značajnih policijskih aktivnosti” jer “mogu postati nasilna i dovesti do sukoba”.

The U.S. Embassy is aware of ongoing demonstrations taking place in the greater Paris region. We remind U.S. citizens they should avoid mass gatherings and areas of significant police activity as they can turn violent and result in clashes. As always, it is a good practice to…

— U.S. Embassy France (@USEmbassyFrance) June 29, 2023