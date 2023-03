FRANCUSKA GORI: Ima ozlijeđenih, milijuni prosvjeduju zbog Macronove reforme

Ne prestaju prosvjedi u Francuskoj i atmosfera je užarena.

Na deveti dan štrajkova i manifestacija protiv mirovinske reforme policija je u četvrtak suzavcem rastjerala dio prosvjednika.

Ima ih 3.5 milijuna diljem Francuske prema organizatoru, odnosno 1.8 milijuna prema policiji, a nova organizacija najavljena je za utorak.

Dan je protekao u blokadama željezničkih kolodvora, cesta i dijela pariškog aerodroma Charles De Gaulle. Među prosvjednicima bilo je učitelja i ljudi drugih profesija koji su prekinuli rad kako bi na ulicama iskazali ogorčenje pošto je vlada progurala svoju reformu podizanja dobne granice za umirovljenje sa 62 na 64 godine.

Manje skupine anarhista koji se nazivaju “Black Block” razbijale su izloge, uništavale ulični inventar i restoran McDonalds.

FRANCE – Paris tonight. This isn’t about Pension reforms anymore, it’s a fight for democracy.

The people against one man, who believes he is above Parliament & above citizens.

Liberté, Égalité, Fraternité 🔥 pic.twitter.com/WhSiSVZYXR

— Bernie’s Tweets (@BernieSpofforth) March 23, 2023