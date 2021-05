(FOTO,VIDEO) SILOVIT NAPAD NA GAZU: Netanyahu: ‘Hamas i druge terorističke organizacije platit će veliku cijenu!’

Autor: Maja Štefanac

Od jutra izraelska vojska silovito napada Gazu, a Izrael je danas Gazu podvrgnuo najtežem bombardiranju dosad.

Sinoć oko ponoći IDF je organizirao masivni zračni napad u kojem je sudjelovalo čak 160 izraelskih zrakoplova, a čiji su cilj bili Hamasovi podzemni tuneli ispod Gaze. Njima se ta skupina koristi kako bi razmještala ljude i oružje za napade na Izrael. U tom je napadu ispaljeno oko 450 projektila zrak-zemlja, a izraelska vojska još procjenjuje načinjenu štetu. Ispaljeno je i 500 komada artiljerijskog streljiva, te 50 tenkovskih granata, rekao je glasnogovornik IDF-a Hidai Zilberman. Izraelska vojska kaže kako još uvijek radi na utvrđivanju razmjera štete na podzemnoj infrastrukturi, koja je Hamasova „strateška imovina“, kako se izrazio glasnogovornik IDF-a, general Hidayi Zilberman.

Kako bi uništili mreže tunela koje koriste islamistički militanti, vojska napada enklavu iz zraka, ali i s mora. Izvjestitelj BBC-a iz Gaze izvijestio je da Izrael napada Gazu borbenim avionima, helikopterima i ratnim brodovima. Nebo iznad Gaze noćas je “gorjelo” zbog brojnih eksplozija, a vođa Hamasa, Ismail Hanyeh pozvao je Palestince diljem Izraela i pojasa Gaze na prosvjede. Naime, na demonstracije je pozvao zbog akcije policije protiv muslimanskih vjernika u džamiji Al Aqsa, ali i zbog bombardiranja pojasa Gaze u kojem je poginulo najmanje 113 osoba. Rano jutros na svojoj granici u blizini Gaze Izrael je postavio trupe, topništvo i tenkove.

“Hamas i druge terorističke organizacije platit će veliku cijenu. Zadnja riječ nije rečena i ova operacija nastavit će se kako bi se uspostavila sigurna i mirna država Izrael”, istaknuo je jutros izraelski premijer Benjamin Netanyahu, dodavši kako će se vojna kampanja protiv Hamasa nastaviti dokle god to bude potrebno. Za moguću kopnenu invaziju spremno je čak devet tisuća vojnika, najavio je ministar obrane Benny Gantz. Naime, zasad je spremna samo jedna oklopno-pješačka divizija, no većina vojnih analitičara dijeli mišljenje kako to nije dovoljno za invaziju Gaze.

Napuštanje skloništa

Palestinske obitelji koje žive blizu granice s Izraelom pobjegle su u strahu od kopnene invazije. Bijeg je uslijedio nakon što je IDF (Izraelske obrambene snage) na Twitteru objavio da “napada pojas Gaze”. No, glasnogovornik Izraelske vojske kasnije je rekao da kopnena vojska nije ušla u Gazu.

IDF je poručio svojim građanima koji žive unutar četiri kilometra od granice s Gazom da mogu napustiti svoja skloništa – oko pet i pol sati nakon što je naložio svima da se sklone, kako ne bi bili u opasnosti od izraelskih zračnih napada i odmazde Hamasa.