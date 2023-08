(FOTO) Zorica pobjednik Sinjske alke, Milanović održao vatren govor: ‘Pozdravite Kikaša, tu je s nama’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Danas se održala 308. Sinjska alka na kojoj se za titulu slavodobitnika natjecalo 17 alkarskih kopljanika.

Kao i prijašnjih godina, u Sinj je došao predsjednik Republike Zoran Milanović koji je alku pratio zajedno s predsjednicom Mađarske Katlin Novák.

U Sinju su i premijer Andrej Plenković s članovima Vlade te predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Svi visoki uzvanici prije početka Alke nazočili su vojvodinom prijemu u Alkarskim dvorima.





Sinjsku alku pratimo UŽIVO

19:20 Milanović održao vatren govor: Pozdravite Kikaša, tu je

Predsjednik Zoran Milanović održao je vatren govor pred pobjednikom Alke.

“Alkaru Zorica, sine glasovite alkarske obitelji Zorica, čestitam. Prenesi trobojnicu ponosno ulicama Sinja i sritno dogodine tebi i ostalim alkarima, našim vitezovima”, rekao je uvodno.

Zatim je nastavio:

“Slavodobitniče, Sinjanke i Sinjani u ove dane svake godine, stoljećima u kojima smo treptaj oka, suza, vremena se mijenjaju, godine prolaze, režimi se mijenjaju, zajedničko je da je na ovom prostoru nastala Hrvatska država, pojam hrvatstva u okolici Splita, ne u velikim gradovima.

To nas čini posebnima, u dobrom i tragičnom smislu. Tamo gdje većina ljudi nije znala živjeti, u prostorima koje su svi htjeli kontrolirati. Sinjska alka u povijesti sukoba kršćanstva i islama, može se svesti i na veće bitke. Bitka u Sinju je tako simbolična i govori o nama, našoj ulazi u svijetu.









Hrvati, koji su se tek pravo okućili ovdje, 1687. Dolaze rijeke ljudi iz Rame, Duvna, Livna, naseljavaju se kao vojnici kršćanske sile, u toj priči naš zadatak i naših predaka je bio da čuvamo more, za njihovu korist. To je bila jedna strana, a druga je bilo zalazeće carstvo koje je ovim prostorima svim trikovima dominiralo i njegovo vrijeme je prošlo.

Uloga Hrvata kao onih koji su upregnuti u interese drugih nas je pratilo kroz povijest. Sve je bilo radi kontrole prostora s kojim ozbiljno gospodarimo zadnjih 100 godina, a u punini zadnjih 20 godina, nakon pobjede koju je donijela Hrvatska vojska, hrabri ljudi kojih je bilo malo, pod oružje su stali oni koji su se usudili. Jedan od njih je Anton Kikaš, ima 86 godina, prvi put je na Alci, to što je on radio po odvažnosti, bio je jedan od rijetkih. Nije se slučajno Marija ukazala na tvrđavi i to osvajačima, kada su je ugledali, zaledili su se, to je jedina žena koju Kuran i spominje. Njezina simbolika je jedinstvena. Nije slučajno da se ukazala kao opomena i slutnja spajanja”, rekao je inspirirani Milanović.

19:00 Ivo Zorica je pobjednik









Ivo Zorica završio sa sridom, ima devet punata i dvije sride.

18:50 Dva alkara idu u pripetavanje

Radanović i Zorica imaju šest punata i idu u pripetavanje.

18:30 Evo i pete sride

Peta srida u trećoj trci, Jure Domaze Lošo je pogodio.

18:20 Talaja u vodstvu

Četvrti pogodak u sridu danas, Frano Talaja pogađa alku i s pet punata preuzima vodstvo nakon druge trke.

17:58 – Treća srida

Josip Čačija je pogodio treću “sridu” danas, što mu je bilo nužno za zadržavanje nade nakon što je u prvoj pogodio “u ništa”.

17:54- Opet u sridu

Tino Radanović pogodio je prvu sridu u drugoj trci.

17:30 – Ivo Zorica pogodio u sridu

Nakon 14 alkara koji nisu uspjeli pogoditi u sridu, a prije njega smo upisali i tri čista promašaja, Ivo Zorica prvi je danas pogodio u sridu.

17:14 – Nakon šest alkara nema još ni jedne pogođene “sride”

16:30 – Počinje Sinjska alka

Alka je počela himnom, nakon koje je održana minuta šutnje za poginule i preminule branitelje u Domovinskom ratu kao i za predsjednika Franju Tuđmana.

Govor je održao alkarski vojvoda Mario Šušnjara.

“Evo nas na drvenom trkalištu. spremni smo, pogledajte kako pred vama stoje dični junaci cetinskog kraja koji jedva čekaju zapovijed nek otpočne prva trka. Prije toga, dužnost mi je i čast pozdraviti pokrovitelja sinjskih korijena, predsjednika Zorana Milanovića“, zatim je pozdravio predsjednicu Mađarske.

Podrazvio je Jandrokovića, i Plenkovića te Borjanu Krišto.

“Koristim priliku ministru branitelja Medvedu zahvaliti što je Sinj ove godine otvorio veteranski centar na korist svim braniteljima”, rekao je i pozdravio crkvene velikodostojnike na čelu sa Želimirom Puljićem”.

Pozdravio je i Ivana Penavu koji je dobio veliki pljesak.

“Na ovom nama najdražem komadiću hrvatske grude, između Cetine i planina, prohujala su mnoga kraljevstva, mnogi su se otimali za ovo, ali naši pradjedovi stadoše na braniku, živjeli smo na vjetrometini istoka i zapada. Bosna šaptom padne, plemstvo izgine na Krbavskom polju, ratovi oblikovaše život hrvatskog puka, najteže je bilo u kolovozu 1715. kada je osmanlijska vojska napala i popalila. Sinjskih 700 branitelja zatvoriše se u tvrđavu i odlučiše braniti grad, nikad teže i slavnije pobjede. Sinjani se obraniše, od te godine do danas svoj pradjedovski zavjet drže, slave Gospu i igraju Alku.

Povijest je učiteljica života, mnoge naučila nije, povijest se ponovila 1991. kada je srpska agresija nasrnula s namjerom da uništi. Hrvatska vojska hrabro je stala na braniku, pobijedila srpskog agresora, branitelji 1000 puta vam hvala. Stvorili smo suverenu državu, izgradili smo i gradimo, još bolje ceste, veće mostove, infrastrukturni napredak je vidljiv, postali smo dio europskih i svjetskih integracija, nastavimo se razvijati tim putem.

No nemojmo spavati na lovorikama. Imamo puno toga za napraviti, prošle godine sam rekao i ponavljam, sve nas je manje. Moramo zaustaviti odlazak mladih, nije dovoljan samo ekonomski naporedak, potrebno je pravednije društvo. Previše se čuje ‘institucije rade svoj posao’. Nemojmo se spoticati na preprekama populizma, ističimo kvalitete, najbolji primjer su naši sportaši i nogometna reprezentacijA. Alkari, gađajte usridu, neka glazba svira. Momci, pokažite viteško držanje, 308. Alka je otvorena!”, vikao je vojvoda.

15:20 – Stigli Milanović, Plenković i Jandroković

Svi visoki uzvanici prije početka Alke došli su na vojvodin prijem u Alkarskim dvorima. U Sinj su stigli predsjednik RH Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

15:10 – Svečani uzvanici iz Mađarske

S mađarskom predsjednicom će biti njezin suprug István Veres, dok će uz hrvatskog predsjednika biti njegova supruga Sanja Musić Milanović. Prema protokolu, sva predsjednička para zajedno će posjetiti Galeriju Sikirica te obići Muzej Sinjske alke.

15:00 – Sve oči uprte u nebo zbog kiše

Organizatori su zadovoljni s razvojem situacije, jedino im vrijeme ne ide na ruku. Zbog kiše uvjeti na stazi neće biti idealni.

“Cijeli dan smjenjuju se razdoblja kiše i sunce. Padne li kiša, neće samo ometati gledatelje, jer većina tribina nije natkrivena. Alkarska odora ionako je teška, 15 kilograma, ako je natopi kiša, bit će dodatno i teža. Mokra zemlja i mokri pijesak svakako ometat će i usporavati konje, no ono što je najveća bojazan je da kiša ne odnese zemlju i pijesak s trkališta”, rekla je reporterka HRT-a.

14:00 – Atmosfera uoči alke

U galeriji fotografija pogledajte kako izgleda atmosfera u Sinju uoči 308. alke.

“I konji i alkari su snažni, tako da vjerujem da će današnja Alka proći dobro, kao što su prošle i Čoja i Bara”, poručio je tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Nasić u HTV-ovoj emisiji “Studio 4” naglasivši da se zbog vremenskih uvjeta može intervenirati na uređenje staze.

Zbog alke u Sinju su svi turistički kapaciteti puni, a soba više tražila se i u okolnim mjestima.