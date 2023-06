(FOTO) Zekanović napravio cirkus u Saboru, zastupnici napustili sjednicu: ‘Hoćete ponijeti košaricu?’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Sjednica Sabora nastavljena je glasovanjem o raspravljenim točkama dnevnog reda, a odmah na početku zaredali su se zahtjevi za stankama.

Krenulo je s konačnim prijedlogom Zakona o osobnoj asistenciji, prva se javila Marija Selak Raspudić (Most),

“Ovaj zakon je možda najvažniji, imao je priliku biti najbolji, a prilika je propuštena, pustite ono što mi mislimo, udruga paraplegičara rekla je da se ovim zakonskim izmjenama krše prava osoba s najtežim stupnjem invaliditeta, što se tiče roditelja njegovatelja, to je pravo osobe s invaliditetom, van svake pameti je da mora moliti Boga da joj roditelji budu razvedeni da može imati asistenta, jalov pokušaj i šaljemo krivu poruku društvu”, kritizirala je vladajuće.





Anka Mrak Taritaš složila se s kolegicom iz oporbe.

“Kada je riječ o tim zakonima mi se ne trebamo dijeliti po svjetonazoru već samo pitati jesmo li ljudi, osobe s invalidnošću imaju pravo na ljudska prava. Niste htjeli slušati oporbu samo iz inata”, rekla je.

Socijaldemokrat Davorko Vidović rekao je da o ovoj točki neće glasati.

“Nećemo moći glasati protiv jer Zakon daje neku šansu da se naknadno popravi, važno je da ga imamo. Ne možemo glasati ni za, propustio je napraviti ono što je bilo moguće, ne rješava ono radi čega se donosi. Ne rješavamo problem statusa asistenata, ako osoba mora biti samac da ostvari pravo na maksimalni broj sati asistenata… S velikim žaljenjem ćemo biti suzdržani”.

Jandroković je prekinuo Ružicu Vukovac jer je rekao da u traženju stanke ne govori o navedenom zakonu već o svemu pomalo, što je naživciralo zastupnicu.

Zastupnica zaboravila da je mikrofon uključen: Plenković dobro zna…

Tijekom izjašnjavanja o amandmanima nekoj od zastupnica ostao je uključen mikrofon, a zanimljiv je komentar koji se mogao čuti u prijenosu sjednice, iako je izrečen šaptom pa je kontekst do kraja nemoguće utvrditi.









“Plenković dobro zna da samo desni centar može dobiti Hrvatsku…”, šaptala je jedna od zastupnica, po glasu moguće baš Marija Selak Raspudić.

Donesene izmjene Zakona o socijalnoj skrbi: Pokazivali ste političku moć

Zastupnici su nakon toga donijeli Zakon o osobnoj asistenciji, uz protivljenje oporbe. Prijedlog Zakona o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora donesen je s 90 glasova za.

Na dnevnom redu su zatim bile izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, stanku je tražio Davor Dretar (Domovinski pokret).









“Još jednom upozoravamo na nelogičnost u načinu na koji vladajući vode parlamentarnu proceduru, kada smo predložili izmjene ovog zakona ukazujući na potrebu da roditelji kojima premine dijete imaju pravo na šest mjeseci, od vladajućih smo dobili niz zapanjujućih odbijenica, čak smo čuli da im je najbolji lijek da počnu raditi jer je to izvanredna terapija, sada imamo ove izmjene Zakona u koje su ugradili ne šest nego deset mjeseci, no podsjećam, na ovom problemu niste smjeli pokazivati vlastitu političku moć”, upozorio je.

Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi donesen je sa 126 glasova za.

Suverenisti: Dok Ukrajina nije bila mainstream, nisu htjeli potpisati Deklaraciju o Gladomoru

Zastupnici su se izjasnili o Deklaraciji o priznanju Gladomora 1932./1933. genocidom nad ukrajinskim narodom, što je s galerije gledao ukrajinski veleposlanik Vasilij Kirilič.

Marko Milanović Litre (Hrvatski suverenisti) tražio je stanku.

“U ime Suverenista se želimo prisjetiti svakog od 7 milijuna Ukrajinaca koji su stradali od komunističkog režima, na odboru za vanjske poslove sam predložio da će se u deklaraciju staviti da je komunistički režim kriv za taj zločin, hvala Željku Reineru, da sam ja to predložio, ne bi to došlo na dnevni red, dok Ukrajina nije bila mainstream tema, nitko u Saboru nije htio potpisati tu deklaraciju. Danas imamo nekoliko prijedloga zakona koji su dokaz da parlamentarizam tu ne postoji, na to je spala Hrvatska pod HDZ-om. Da, kolegice, zbog vas”, prepucavao se s nekim iz klupa HDZ-a.

Deklaracija je jednoglasno prihvaćena, sabornicom se prolomio pljesak.

Zekanović napravio cirkus: Donio košaricu SDP-u

Zaiskrilo je u Saboru, dio oporbe napustio sabornicu prije glasanja o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu, koji je predložila Katarina Peović (RF).

Cirkus je napravio Hrvoje Zekanović, izvadivši pletenu košaricu.

“Malo prije me Benčić zamolila da ovu košaricu uručim Grbinu i Grmoji, jer je jučer i službeno dala košaricu Grbinu pa mu može poslužiti da u nju skupi eure koje je maznuo proračunu”, provocirao je Zekanović.

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) zauzeo se za Zakon koji je predložila Peović.

“Grabežljivi cilj kapitalizma je uništavanje ljudi, kao i putem rada preko platformi. Naravno da ovdje u Hrvatskoj ljudi nisu zaštićeni, postoji agregator koji uz visoku proviziju uništava ljudsko dostojanstvo. Gospodo iz konzervativnih stranaka, morate biti svjesni da su strani radnici sadašnjost u Hrvatskoj, bez dobre imigracijske politike bojim se da nam se ne dogodi nešto kao u Francuskoj ili Njemačkoj”, rekao je.

Katarina Peović pozvala je oporbu da napusti sabornicu.

“Onima koji ovo neće podržati, HDZ-u i suradnicima, poručujem ako ni nakon rasprave u Saboru, četiri prosvjeda radnika digitalnih platformi niste svjesni u kojim uvjetima žive strani radnici u Hrvatskoj, domaćim radnicima se cijena rada snižava, nema vam pomoći, danas dajete glas za suvremeno robovlasništvo, Može vas biti sram, pozivam oporbu da napustite sabor”, rekla je na što je dio oporbe napustio sjednicu.

“Hoćete ponijeti košaricu?”, vikao im je na izlasku Zekanović.

Miri Bulju imunitet nije skinut, a zastupnici su otišli na stanku.