(FOTO) ZEKANOVIĆ DONIO PERIKU I ROGOVE: U novom performansu brutalno vrijeđao Grmoju: ‘Mali, crni, deblji, basetni ćuprijaš’

Saborski zastupnici Nikola Grmoja i Hrvoje Zekanović ne pokazuju naznake smirivanja strasti nakon okršaja u Saboru u srijedu, kada su u jednom trenutku zazivali i fizički okršaj.

Sinoć su u emisiji Otvoreno govorili o aferi u Ini, tko je odgovoran i kako je moguće ukrasti milijardu kuna, no i ovu su priliku iskoristili za produbljivanje međusobne netrpeljivosti.

Grmoja je pokušao objasniti je li Zekanovića zaista nazvao glupanom, rekavši da 'HDZ podržavaju glupani'





“Ne znam zašto su se neki prepoznali u ovome što sam rekao. Ja ne mislim da je gospodin Zekanović glupan, mislim da je jedan od većih hrvatskih prosvjetitelja. Ja sam govorio o glupanima koji brane HDZ, ako su se neki u tome prepoznali, to nije moj problem”, rekao je Grmoja dodavši da u trenutku kada nam iz najvažnije energetske kompanije nestaje milijarda nije vrijeme da se bavimo odvlakačima pažnje, nego je vrijeme da se fokusiramo na lopove i one koji su ih instalirali.

Zekanović je pokazao točno što misli o Grmoji kada je rekao da, što se njega tiče, u studiju sjede samo trojica. Napomene radi, gosti emisije, osim Zekanovića, bili su HDZ-ov Damir Habijan, Mostovac Grmoja i SDP-ov Mišel Jakšić.

Zekanović: ‘Crni, mali, basetni, malo deblji gospodin’

Zekanović je, dakle, Grmoju odlučio ignorirati do te mjere da je govorio da ga uopće nema. No, to ga nije spriječilo da i dalje vrijeđa ‘nepostojećeg gosta’.

“Stolica na kojoj je trebao sjediti ćuprijaš ostala je prazna. Danas je jedan gospodin, kojem neću ni ime spomenuti, pokazao svoje pravo lice u Saboru i koliko je kulturan. Most i Božo Petrov i taj mali crni basetni, malo deblji gospodin, oni su odgovorni što će svaki hrvatski građanin dati 500 kuna da se podmiri dug koji je napravio Most kada je inzistirao na arbitraži. Dva puta sam razgovarao s Karamarkom i pitao da mi kaže o čemu se radi. Karamarko je napravio jedinu grešku – nije potjerao te ćuprijaše iz koalicije nego je on otišao. Jasno je rekao da nikakvih 550 milijuna nikada nije spomenuo. Jedini prijedlog koji je Tomislav Karamarko dao je da se odustane od arbitraže – da Mol odustane od svoje, a Hrvatska od svoje. Sve ostalo su insinuacije”, rekao je Zekanović.

Habijan: Grmoji fali pravnog znanja, teško mi je s njim razgovarati

Damir Habijan, rekao je da je s Grmojom ponekada teško komunicirati jer mu nedostaje pravnog znanja.

"On to zna, ali demagogijom i floskulama to pokušava prikriti. Protiv sam masovnog saslušanja na sjednici Nacionalnog vijeća jer u zadaćama koje su taksativno navedene ne postoji mogućnost, nije dopušteno da Nacionalno vijeće bilo koga saslušava. Postoji mogućnost da se pozove određene osobe koje mogu dati određeno mišljenje. Ja sam u Nacionalnom vijeću 6-7-8 mjeseci i smatram da kao pravnik, legalist moram postupati po odlukama Sabora", rekao je.









“Ako je o nekom predmetu pokrenut sudski postupak, onda istražnog povjerenstva nema. Mi imamo postupak koji je krenuo. Je li imamo ustanovljene institucije u čijim je rukama ovaj postupak – imamo i one rade svoj posao. Nije Nikola Grmoja osoba koja će nekom suditi. Postoje za to institucije”, istaknuo je.

‘Nisu nas pokrali Mađari, već naši ljudi’

“Pokojni Bruno Bušić u jednoj fazi života napisao je da će nam najgore biti kada ćemo imati svoju državu, a kada će nas krasti naši. Ako nas već kradu naši, a definitivno je jasno da nas u ovom slučaju nisu pokrali Mađari, Bruxelles, Beograd, već naši ljudi, mislim da hrvatski građani, koji su platili tu igranku da bi netko imao milijardu, a oni razmišljaju o tome kako će se i po kojim cijena grijati, najmanje zaslužuju čuti što se dogodilo i kako ćemo dalje”, rekao je Mišel Jakšić, SDP.

Zekanović izveo dva performansa: Donio je novac, periku i rogove

Zekanović je tada izveo dva performansa. Prvo je izvadio 500 kuna kako bi umirovljenicima dočarao koliko im je ‘Božo Petrov uzeo iz džepa’, a zatim je iz vrećice izvadio crnu periku s rogovima i prisjetio se upada na američki Kapitol.









“Ja sam donio opremu za našu ekipu koja će sutra vjerojatno jurišati na Banske dvore. Ovo ću dati svojim kolegama iz Mosta. Neka se sutra lijepo odjenu i jurišaju na Banske dvore, kao što su neki dan prosvjedovali ispred HDZ-a”, rekao je Zekanović i izvadio rekvizite.

Na to je reagirao Grmoja rekavši kako je neki dan bio u Petrinji na komemoraciji za naše poginule.

“598 branitelja i civila je poginulo za ovu zemlju da bi ju lopovi potkradali, a da bi ovakvi, u jeku energetske krize dok ljudi spajaju kraj s krajem i gledaju kako će platiti račun za plin i struju, izvodili ovakav performans pokušavajući oprati svoj prljavi obraz. To govori sve o njima”, zaključio je.