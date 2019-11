(FOTO) ZAŠTO OBNOVA VODOTORNJA DEBELO KASNI? Penava i direktor angažirane tvrtke u prepirci! Kome više vjerujete?

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava u utorak je hrpom neistina ocijenio napise u dijelu medija da zbog njegove opstrukcije kasne radovi na obnovi vukovarskog Vodotornja, ističući da radovi kasne zbog stanja operative i grešaka na projektu.

Radovi na vukovarskom Vodotornju trebali su biti završeni do ovogodišnjega Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 18. studenoga, no daleko su od završetka, a Ivan Penava ocjenjuje da bi Vodotoranj, za čiju je obnovu osigurano oko 39 milijuna kuna, mogao biti završen do idućega Dana sjećanja.

Istaknuo je da radovi kasne zbog stanja operative i grešaka na projektu, te odbacio prozivke da je dovedena u pitanje transparentnost raspolaganja prikupljenim novcem za obnovu.

“Nakon glavnog projekta naručili smo i izvedbeni projekt kao još jedan razrađeniji, građevinsko-arhitektonski, a to smo tražili upravo da bi bili transparentni i mogli govoriti o rokovima obnove i cijeni“, rekao je Penava.

Istaknuo je kako je riječ o kompliciranom zahvatu obnove, te da je bilo poznato da će neke stavke zahtijevati “određene izmjene koje projektant realno nije mogao sagledati, primjerice poroznost same betonske strukture”.





Nažalost, rekao je Penava, bilo je i temeljnih stvari koje je projektant previdio, a na drugoj strani je izvođač sa svojim problemima, pa tako na Vodotornju nisu postavljeni kranovi, a ima i drugih problema s dinamikom radova.

Istaknuo je kako je grad kao investitor angažirao i projektanta i izvođača i nadzorni organ, “a zašto je u jednom trenutku Planum građenje na neprofesionalan način odlučio bez suglasnosti investitora dovesti medije i komunicirati s njima, to ostavljam profesionalnosti tvrtke“.

“Čuli smo izjave da se grad petlja. Grad se ne bi petljao da je projekt u redu, no on nije u redu. Uvjeravam vas da kao investitor nećemo dozvoliti da priča krene u pravcu koji nije transparentan i maksimalno racionalan u smislu potrošnje novca“, poručio je Penava.

Đuro Bamburač, direktor vukovarske tvrtke Planum Građenje koja je angažirana na obnovi Vodotornja, ustvrdio je kako radovi kasne jer projekt obnove nije adekvatno napravljen, pa se tijekom izvođenja radova dodatno projektira što izvođaču stvara velike probleme.

Dodao je kako to novo projektiranje dovodi do izmjena, a time i novih financijskih pokazatelja, odnosno novih cijena koje on investitoru treba dokazati, “a sve skupa traje dugo pa se time i radovi produžuju”.

“Ne mogu ljudi iz gradske uprave koji nisu kvalificirani dolaziti na gradilište i davati rješenja, za to postoje kvalificirani i odgovorni ljudi”, istaknuo je Bamburač i dodao da su izloženi stalnim smetnjama i osporavanjima što za posljedicu ima usporavanje radova.