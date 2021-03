(FOTO) VUČIĆ NAKON UVREDA NAZDRAVIO MALVAZIJOM! Ipak, nije hrvatska: ‘Naravno, razumije se koja!’ Slikao bocu i ispričao se

Autor: N.K

Nakon što je izjavio da istarska malvazija ništa ne valja, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić molio je za oprost svih vinara u Istri koje je uvrijedio poručivši da to što one nešto ne voli, ne znači da ne valja. Njegova izjava izazvala je veliku buru u javnosti koji do danas Vučić pokušava smiriti.

Iako je kako kaže, ne voli, Vučić se jučer navečer pohvalio fotografijom na kojoj se vidi kako zajedno s prijateljem i chefom Tomažom Kavčićem nazdravlja koparskom malvazijom. Uz fotografiju je objavio i kratku ispriku poručivši kako će još dugo morati “okajavati grijehe”.

“Znam da sam dosadan svima, ali moj prijatelj @tomazkavcic donio je specijalni kolač koji osobno mijesi i, razumije se, koparsku (istarsku) malvaziju. Shvatio sam da ću još dugo morati okajavati grijehe zbog jedne izjave, ali stvarno se želim zahvaliti koparskim vinarima koji su se radom, ljubaznošću i posvećenošću izborili da dobiju najmanje deset mojih isprika. Čestitam im i želim mnogo uspjeha u budućnosti”, napisao je Vučić nadodavši kako će on i Tomaž popiti malvaziju te da će ga Tomaž sigurno natjerati da popiju i njegov džin.