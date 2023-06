(FOTO) VUČIĆ DO KRAJA ‘ZARIBAO’ ODNOS S PUTINOM! Taj kroz vrata Kremlja više neće: Zelenski cvjeta od sreće, konačno se zna gdje Srbija ide

U okviru drugog summita Europske političke zajednice (EPZ) u Moldaviji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je neformalni razgovor s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, neposredno nakon zajedničke fotografije sudionika.

Naime, Vučić je prišao Zelenskom koji je stajao s makedonskim premijerom Dimitrom Kovačevskim, crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem i luksemburškim premijerom Xavierom Bethelom.

Srpski i ukrajinski predsjednik rukovali su se i razgovarali na povratku u Castel Mimi, gdje se održava summit čija je glavna tema sigurnost Europe u kontekstu ruske agresije.

#Vucic (🇷🇸) and #Zelensky (🇺🇦) shake hands for the first time since the invasion of #Ukraine at the sideline of the #EPCSummit in #Moldova pic.twitter.com/SgNQqQmhjL

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 1, 2023